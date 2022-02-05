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Китайцы назвали самые вкусные русские блюда

Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие блюда русской кухни следует попробовать в России, пишет РИА Новости.

Уха.
Уха.
CC0

Прежде всего иностранцам рекомендуют отведать щи, как очень «питательный суп», уху, рецепт которой «передается российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение», а также окрошку и разные виды каш — пшенная, гречневая, манная, ячневая, кукурузная.

Особое внимание автор поста уделили хлебу и порекомендовал полакомиться российскими медом, который считается лучшим в мире.

Он упомянул о традиции пить чай «медленно, наслаждаясь его вкусом» и восторженно отозвался о шаурме, которую можно «встретить на каждом углу», и сочном и нежном шашлыке.

Ранее altapress.ru рассказывал, как вьетнамец открыл в Барнауле два совсем непохожих кафе.

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