Китайцы назвали самые вкусные русские блюда

Прежде всего иностранцам рекомендуют отведать щи, как очень «питательный суп», уху, рецепт которой «передается российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение», а также окрошку и разные виды каш — пшенная, гречневая, манная, ячневая, кукурузная.

Особое внимание автор поста уделили хлебу и порекомендовал полакомиться российскими медом, который считается лучшим в мире.

Он упомянул о традиции пить чай «медленно, наслаждаясь его вкусом» и восторженно отозвался о шаурме, которую можно «встретить на каждом углу», и сочном и нежном шашлыке.

Ранее altapress.ru рассказывал, как вьетнамец открыл в Барнауле два совсем непохожих кафе.