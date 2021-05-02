Много жирной пищи и чай. Как питались в сибирских городах до появления фаст-фуда

«Коренной сибиряк любит хорошо поесть», — так описывали современники отношение городских жителей Сибири к еде. И это еще слабо сказано. Ведь климат был суров, а сибирячки вкусно готовили.

Вот свидетельство историка Словцова:

«В порядочной городской семье тогда имели, раза по 3 в день, чай с медом или леденцом <…> На завтрак чарка вина или настойки, для гостя и хозяина, икра и рыба вяленая. На обед опять чарка, пирог рыбный, щи, уха или пельмени, холодное, каша, молоко с шаньгою или ягодами».

Складывается впечатление, что зажиточные сибиряки ели большую часть дня. Да такую пищу, чтобы как можно вреднее. Утром богатые тюменцы поглощали жареные в масле пирожки, через два чаща завтракали с водкой, за сытным обедом тоже выпивали чарку… И так до вечера.

«Все визиты, встречи, дела и развлечения сопровождаются непременно едой», — добавляет общественный деятель Ядринцев, который критиковал купечество за такие манеры.

Жирная пища, обилие мучных блюд и пристрастие к чаепитию — вот два столпа сибирской кухни в XIX веке.

Дом Шадрина , позднее «Русский чай». altai.aif.ru

Сибиряки познакомились с чаепитием еще в конце XVIII века, когда чай был дорогим и служил настоящим символом благосостояния. В середине XIX века чай дешевеет, и практически ни одна сибирская семья уже не садится за стол без этого напитка. Радищев жаловался, что, попадая в гости к сибирякам, «без 6 и 8 чашей чаю не выйдешь».

Излюбленным лакомством сибиряков был мед. Его подавали даже как отдельное блюдо. В мед макали хлеб и свежие огурцы. Его добавляли к постным блюдам, типа каши или киселя.

Водку же сибиряки пили и просто так, и со специями. Русской мерой жидкости в то время было ведро — 12,3 литра. В Барнауле ведро 40-градусного вина стоило в среднем 1,5 рубля. Водка была дороже — от 5 рублей 20 копеек до 16 рублей за ведро.

В Сибири любили выпить и купцы, и интеллигенция, и крестьяне. Чехов критиковал нравы местных жителей:

«Местная интеллигенция, мыслящая и немыслящая, с утра до вечера пьет водку, пьет неизящно, грубо и глупо».

Алкоголь. СС0

А про низшие слои вообще писали так:

«Здесь пьянство царствует со всеми атрибутами своего дикого безобразия»

Мясо в Сибири было недорогим, посты местные соблюдали не очень строго, поэтому и мяса тут ели больше, чем в европейской части России. Свинину любили тушить с капустой, а говядину — с картошкой. В зажиточных домах на праздники готовили роскошные блюда — беф-строганов, бифштексы, антрекоты, фаршированного цыпленка.

И в целом в Сибири питались лучше, чем в европейской России. Крестьяне ели «как дай Бог чиновнику средней руки в Петербурге». Поэтому сибиряки были крупными, ширококостными, увесистыми и упитанными.

Сибиряки питались вредной едой еще до того, как в регион пришел фаст-фуд и это стало мейнстримом.

Источник: Ю.М. Гончаров «Очерки повседневной жизни горожан Сибири второй половины XIX — начала XX в.

Анна Карпова