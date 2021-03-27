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Жизнь

Как в XIX веке сибиряки относились к сексу, браку, неверности и детям

В сибирском обществе в середине XIX века к женской и мужской сексуальности относились по-разному. Патриархальный порядок привел к появлению множества двойных стандартов относительно секса, измен, верности. Подробнее — в материале altapress.ru.

Российская семья. XIX век.
Российская семья. XIX век.
dompredkov.ru.

Секс до свадьбы

Сохранились свидетельства современников о том, что на сексуальную жизнь неженатых парней и даже незамужних девушек смотрели снисходительно.

«В Сибири была совершенная распущенность в отношениях между холостыми и незамужними лицами… Разврат широкой волной охватывает все сословия с высших до низших».

Однако жизнь девушек до замужества все же контролировали родители и общественное мнение.

Так, барышня не могла выйти из дома без разрешения родителей, а если ей нужно было куда-то сходить, то, спросившись, она обязательно брала с собой ведра на коромыслах, чтобы соседи о ней не подумали, что она праздно шатается по городу.

Свадьба, Енисейская губерния. Начало XX века.
Свадьба, Енисейская губерния. Начало XX века.
kkkm.ru.

Разводы и измены

О двойном стандарте по отношению к женской и мужской сексуальности свидетельствуют бракоразводные дела, хранящиеся в сибирских архивах.

Для расторжения брака необходимо было подать прошение и указать там причину развода, например: «ссылка супруга за убийство далее в Сибирь», «невозможность исполнения супружеского долга».

Самая распространенная причина расторжения браков была банальной — прелюбодейная жизнь одного из супругов.

В большинстве случаев инициатором разводов были мужчины. Очень часто они заявляли о прелюбодейной жизни супруги.

Женщины в Сибири, начало XX века.
Женщины в Сибири, начало XX века.
krasplace.ru

Однако это не значит, что сибирские женщины были более сексуально раскованы, чем мужчины. Наоборот, мужчины имели гораздо больше возможностей для внебрачных сексуальных связей. Например, среди мещан и купечества этому способствовали частые поездки по торговым и служебным делам.

Чаще всего подобные связи мужчин не приводили к разводу. А вот в отношении к женщинам господствовала крайняя нетерпимость. Малейший намек на внебрачную связь мог стать (и становился) поводом для развода.

Историк Всеволод Вагин так описывал семейный дух сибирских горожан середины XIX века: «Отношения между полами и семейные были, может быть не строже, но лицемернее нынешних. Уход жены от мужа был тогда неслыханным делом; женщина, которая решилась бы на такой шаг подверглась бы всеобщему презрению. Незаконные связи замужних женщин были большой редкостью. Мужчины, разумеется, были гораздо развратнее».

Сибирская семья, конец XIX века.
Сибирская семья, конец XIX века.
kkkm.ru

Внебрачные дети

Отношение к внебрачным детям было еще более нетерпимым, чем к женской неверности.

Положение женщины, родившей незаконнорожденного ребенка, было очень сложным: она практически не имела шансов вступить в брак и найти работу.

В полицейских донесениях о происшествиях часто встречались такие записи: «В Тобольске 16 марта (1870 г.) взошла в дом мещанина Ильи Панфилова, с грудным младенцем женского пола, и когда хозяйка дома Наталья Панфилова отлучилась в другую комнату, то упомянутая женщина, оставив ребенка на кровати, вышла на улицу и больше не возвращалась».

Российская семья. XIX век.
Российская семья. XIX век.
tvercult.ru.

Грех и добродетель

Современники прямо писали о двойных стандартах для женщин и мужчин: «Мужчине, если не de jure, то de facto все дозволительно в любовных делах, женщина же до мелочей обязана следовать правилам, составленного для нее кодекса половой морали».

Таким образом, супружеская верность была главной семейною добродетелью для женщин. Муж признавался прелюбодеем только в том случае, если имел на стороне не только любовницу, но и детей от нее, тогда как женам ставилась в вину любая внебрачная связь.

Источник: Ю.М. Гончаров «Очерки повседневной жизни горожан Сибири второй половины XIX — начала XX в.

Анна Карпова

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