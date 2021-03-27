Как в XIX веке сибиряки относились к сексу, браку, неверности и детям

В сибирском обществе в середине XIX века к женской и мужской сексуальности относились по-разному. Патриархальный порядок привел к появлению множества двойных стандартов относительно секса, измен, верности. Подробнее — в материале altapress.ru.

Секс до свадьбы

Сохранились свидетельства современников о том, что на сексуальную жизнь неженатых парней и даже незамужних девушек смотрели снисходительно.

«В Сибири была совершенная распущенность в отношениях между холостыми и незамужними лицами… Разврат широкой волной охватывает все сословия с высших до низших».

Однако жизнь девушек до замужества все же контролировали родители и общественное мнение.

Так, барышня не могла выйти из дома без разрешения родителей, а если ей нужно было куда-то сходить, то, спросившись, она обязательно брала с собой ведра на коромыслах, чтобы соседи о ней не подумали, что она праздно шатается по городу.

Свадьба , Енисейская губерния. Начало XX века. kkkm.ru.

Разводы и измены

О двойном стандарте по отношению к женской и мужской сексуальности свидетельствуют бракоразводные дела, хранящиеся в сибирских архивах.

Для расторжения брака необходимо было подать прошение и указать там причину развода, например: «ссылка супруга за убийство далее в Сибирь», «невозможность исполнения супружеского долга».

Самая распространенная причина расторжения браков была банальной — прелюбодейная жизнь одного из супругов.

В большинстве случаев инициатором разводов были мужчины. Очень часто они заявляли о прелюбодейной жизни супруги.

Женщины в Сибири , начало XX века. krasplace.ru

Однако это не значит, что сибирские женщины были более сексуально раскованы, чем мужчины. Наоборот, мужчины имели гораздо больше возможностей для внебрачных сексуальных связей. Например, среди мещан и купечества этому способствовали частые поездки по торговым и служебным делам.

Чаще всего подобные связи мужчин не приводили к разводу. А вот в отношении к женщинам господствовала крайняя нетерпимость. Малейший намек на внебрачную связь мог стать (и становился) поводом для развода.

Историк Всеволод Вагин так описывал семейный дух сибирских горожан середины XIX века: «Отношения между полами и семейные были, может быть не строже, но лицемернее нынешних. Уход жены от мужа был тогда неслыханным делом; женщина, которая решилась бы на такой шаг подверглась бы всеобщему презрению. Незаконные связи замужних женщин были большой редкостью. Мужчины, разумеется, были гораздо развратнее».

Сибирская семья , конец XIX века. kkkm.ru

Внебрачные дети

Отношение к внебрачным детям было еще более нетерпимым, чем к женской неверности.

Положение женщины, родившей незаконнорожденного ребенка, было очень сложным: она практически не имела шансов вступить в брак и найти работу.

В полицейских донесениях о происшествиях часто встречались такие записи: «В Тобольске 16 марта (1870 г.) взошла в дом мещанина Ильи Панфилова, с грудным младенцем женского пола, и когда хозяйка дома Наталья Панфилова отлучилась в другую комнату, то упомянутая женщина, оставив ребенка на кровати, вышла на улицу и больше не возвращалась».

Российская семья. XIX век. tvercult.ru.

Грех и добродетель

Современники прямо писали о двойных стандартах для женщин и мужчин: «Мужчине, если не de jure, то de facto все дозволительно в любовных делах, женщина же до мелочей обязана следовать правилам, составленного для нее кодекса половой морали».

Таким образом, супружеская верность была главной семейною добродетелью для женщин. Муж признавался прелюбодеем только в том случае, если имел на стороне не только любовницу, но и детей от нее, тогда как женам ставилась в вину любая внебрачная связь.

Источник: Ю.М. Гончаров «Очерки повседневной жизни горожан Сибири второй половины XIX — начала XX в.

Анна Карпова