«Кутеж во всех кабаках и притонах шел днями и ночами»: как «чилили» сибиряки в XIX веке

Рассказываем, как в позапрошлом веке проводили культурную жизнь в Барнауле, почему вам было бы скучно в Тобольске и отчего вам не нужно было соваться в Тюмень (если вы не отец семейства).

За Уралом — жизнь другая

Нравы в Сибири отличались от тех, что царили по всей стране. Об этом свидетельствуют вот такие записи:

«Россия не чувствуется в Сибири… нет хороводов, нет русской пляски, нет говора русского, не слышно даже брани — той брани, которая, я был уверен, перейдет с русским человеком через всякие Уралы».

Жизнь горожан в Сибири зависела от того, к какому социальному слою они относились. А также — от конкретного города, ведь Сибирь в середине-конце XIX века была очень «пестрым» регионом.

До конца 19 века в Барнауле веселились по-столичному. Анна Зайкова

Барнаул

Например, в Барнауле — центре горного округа — жило «большое общество образованных горных инженеров, ученых докторов, талантливых техников».

Барнаульцев называли развитыми людьми. Современники отдавали дань их художественному вкусу, умению жить открыто и «в изящной обстановке».

В Барнауле умели свободное время «проводить весело, шумно, но всегда благородно». Не в пример Томску, который был преимущественно купеческим городом, а потому «скучным по нравам и обычаям».

Старый базар ( 19-й век). архив сайта barnaul. fm

Тобольск

Другой губернский город Западной Сибири — Тобольск — находился в упадке, что не могло не отразиться на сфере досуга и развлечения.

«Что касается до общественной жизни Тобольска или, правильнее сказать, времяпрепровождения обывателей его, то общество города, разделенное на несколько кружков, различных между собой по воспитанию, образованию и общественному положению, — коротает все-таки однообразно изо дня в день, да иначе и быть не может», — писали современники.

Тюмень

Торговая, купеческая Тюмень, в которой было мало интеллигенции, имела свои особенности. Самое важное положение среди населения занимала денежная аристократия, богачи. Они диктовали «староверческий» уклад жизни. В Тюмени не было ни балов, ни домашних вечеринок.

Русская семья , Сибирь в конце 19-го века www.facebook.com/klimbim

«Жизнь замкнутая и глуха, домашняя. Только отцы семейства пользуются полной свободою, съезжаясь для игры и кутежей, семействам же почти нет развлечений. Поэтому собрания имеют характер холостой компании; здесь ведется преимущественно карточная игра», — писали о Тюмени.

Жители этого города были щеголями. Они любили блеснуть дорогой одеждой, экипажами, лошадьми. По воспоминаниям современников, в городе много сплетничали.

Для справедливости стоит отметить, что сплетни не были характерной чертой лишь Тюмени.

Так, учитель барнаульской гимназии с горечью писал в своем дневнике: «В наших мелких провинциальных городах нет более любимого занятия, даже и среди образованной публики, чем сплетни. Достаточно пройти здесь с кем-нибудь по улице или поговорить лишний раз, как сейчас сочинят, что ты женишься, а то не остановятся даже и перед более гнусными сплетнями».

Женщины в Сибири , начало XX века. krasplace.ru

Омск

Омск считался культурным городом. Там жили многие чиновники и военные, и городской уклад не был скучным.

«В городских скверах два раза в неделю играет оркестр казачьего войска; драматическое общество устраивает в клубе спектакли, а музыкальное — концерты; даже здание манежа приспособлено для кинотеатра; кроме того, устраиваются за городом призовые скачки, и вообще в развлечениях недостатка нет», — таковы были отзывы об омичах.

Енисейск

Что насчет Енисейска, так он был своеобразен. Летом город пустел, и жизнь просыпалась только в сентябре, когда из тайги возвращались золотопромышленники и рабочие с приисков. В это время «жизнь начиналась своеобразная, шумная и разгульная».

Свадьба , Енисейская губерния. Начало XX века. kkkm.ru.

По рассказам современников, бывало, что в магазинах покупали куски шелковых материй и расстилали по улицам, по грязи, чтобы кутящий мог пройти к своему ночлегу. Веселье во всех кабаках и притонах шло днями и ночами, пока рабочие не пропивали все заработанные и припрятанное золото.

Были и более культурные развлечения. Оживал клуб, начинались любительские спектакли, устраивали маскарады, ездили в гости.

Источник: Ю.М. Гончаров «Очерки повседневной жизни горожан Сибири второй половины XIX — начала XX в.

Анна Карпова