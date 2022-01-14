Шаурма для миллионера. Барнаульский диетолог рассказала, что деловым людям нужно съесть на завтрак, чтобы разбогатеть к ужину

Мы попросили врача-диетолога Ирину Маслову прокомментировать любимые блюда бизнесменов и чиновников. Рассказываем, чей рацион — мечта гастроэнтеролога, и как построить сначала успешное меню, а потом такую же карьеру.

Стресс и вес

Барнаульский диетолог Ирина Маслова настаивает: рацион человека, в жизни которого много стрессов, ответственности и мало спорта, обязан быть сбалансированным.

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

Лучшая схема питания — это три основных приема пищи и два перекуса по необходимости. А самое главное — разнообразный состав рациона, полный необходимых нутриентов и насыщенных пищевых волокон.

Опасность состоит в том, что частый «гость» в жизни предпринимателей и людей умственного труда — эмоциональное перенапряжение. Оно чревато заеданием.

Это, кстати, очень естественный процесс, поскольку с помощью еды мы получаем не только насыщение, но и положительные эмоции.

Таким образом, легко можно заработать расстройство пищевого поведения и избыточную массу тела.

Еда. unsplash.com

Ни то, ни другое точно не грозит Эльвире Вебер, управляющей банком «Открытие» по Алтайскому краю. Ведь, как отмечала героиня, с детских лет она питалась только здоровой пищей. А позже продолжила эту кулинарную политику в своей семье.

Так, например, женщина обожает йогурт и готовит его самостоятельно в домашних условиях. Добавки не приемлет.

На завтрак она предпочитает овсянку, пшенку и другие крупы, сваренные на молоке.

Эльвира Вебер , управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае. Фото: Анна Зайкова.

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

Йогурт — крайне полезный кисломолочный продукт, содержащий живые бифидобактерии. Только есть одна загвоздка. Чтобы оставаться таковым, лакомство не должно содержать каких-либо «химозных» наполнителей, ароматизаторов, сахара, красителей. А чтобы подсластить, можно добавить любые ягоды. Или яблоко, грушу, а также сухофрукты. Йогурт со всем этим прекрасно сочетается. Кроме того, стоит помнить, что это блюдо лучше употреблять на завтрак.

Каши тоже давно вошли в список идеальных утренних яств. Оно и понятно — злаки не только подарят длительное чувство сытости, но и не отомстят за гастрономическое удовольствие плюсом на весах.

Еда. Каша. pixabay.com.

А на обед Вебер ест традиционные русские супы — борщ и щи из квашеной капусты. Они как раз могут похвастаться «здоровостью».

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

Жидкая пища является очень сбалансированной. В ней, как правило, есть овощи, то есть, клетчатка. Крупы — медленные углеводы, очень полезные, как для организма в целом, так и для мозга в частности. Мясо — животный белок. Причем, в вареном виде он сохраняет гораздо больше ценных свойств, чем в любом другом.

Обезвредить и съесть

Однако целой кладезью полезностей славятся азиатский том-ям, который так любит Светлана Сапожникова — директор барнаульского банка «Акцепт».

Питание барнаульских финансовых специалистов. Анна Зайкова.

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

Том-ям можно поставить особняком среди множества супов. Поскольку он содержит в себе и овощи, и интересный белковый компонент в виде морепродуктов. Более того, подается с рисом — злаковой культурой. Таким образом, в нем есть все необходимое. Но, несмотря на это, не стоит недооценивать его остро-кислый вкус. И дело тут не в «нравится-не нравится».

Суть в том, что в русской культуре питания не принято есть острое. Поэтому наши организмы не привыкли переваривать столь насыщенную специями пищу.

Ее хорошо переносят далеко не все. По этой причине лучше ограничить том-ям до двух раз в месяц.

Борщ. CC0

Если по поводу азиатской кухни со своими совестью и желудком договориться можно, то в случае с шаурмой и пиццей, придется сложнее.

«Спасет» эти блюда от излишней жирности и вредности только домашнее приготовление. Именно так и поступает Сапожникова.

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

И пицца, и шаурма в своем классическом фаст-фудном виде не обладают высокой пищевой плотностью. Повысить ее уровень можно, если добавить больше свежих овощей, меньше соусов. Допустим, основу для пиццы можно приготовить из цветной капусты, а не из теста. А если уж без него никак, то отдать предпочтение стоит цельнозерновой муке.

Пицца. СС0

Что касается шаурмы, она «грешит» жирным мясом. Вместо него лучше обойтись куриной грудкой. А еще взять для заправки не майонез, а сметану.

Домашняя или ресторанная

Алексей Еськин, директор барнаульского филиала инвестиционной компании Freedom Finance на радость специалистам по питанию ест домашнюю «стряпню».

Однако и она, несмотря на свое «происхождение», может быть не такой уж полезной.

Возьмем, к примеру, яйца. Они содержат незаменимые белки — строительный материал для организма. Также необходимые аминокислоты и жиры.

Разве что, такой идеальный состав сохраняется только в сыром виде. А сальмонеллез никто не отменял. Еськин в курсе такого коварства, и потому любит яичницу на завтрак.

Тост с яйцом. Завтрак. CC0

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

В жареных яйцах нет ничего плохого. Чего не скажешь о масле. Оно добавляет калорийности и жирности. Впрочем, тем, у кого нет проблем с холестерином, бояться ничего. Но яичницу лучше включать в рацион не чаще двух раз в неделю.

Еще Еськин признался нам, что жить не может без мяса. Как правило, приготовленного на сковороде или гриле. Но тут «демон» тот же — масло.

Дело в том, что во время жарки образуется окисленный холестерин, который очень вреден для здоровья. Поэтому стоит добавлять специи и гарнир в виде (да, снова!) свежих овощей.

Что касается излюбленной привычки наших героев несколько раз в неделю трапезничать в ресторанах, это, отмечает эксперт, представляет опасность не столько для желудка, сколько для кошелька.

Ведь главный вопрос не в том, где приготовлено блюдо, а из чего оно состоит.

Овощи. Салат. CC0

Столовые не хуже

Так, Андрей Ляпунов, начальник информационно-аналитического управления Алтайского краевого Законодательного собрания, не отказывает себе в удовольствии поесть в местной столовой два-три раза в неделю. В числе его фаворитов — кета с картофельным пюре.

Звучит здорово. Ведь, как говорит наша собеседница-диетолог, лучшее мясо — это рыба.

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

В ней содержатся незаменимые и необходимые человеческому организму Омега 3 и насыщенные жирные кислоты. И снова — лучше приготовить на пару, чем пожарить. И, конечно, изначально выбирать менее жирные виды — треску, навагу, пикшу, сайду, минтай.

Шашлык из рыбы. CCO

А идеальный вариант картошки — запеченная с травами. В таком виде она содержит и медленные, и быстрые углеводы, что не может не впечатлить ценителей здорового питания.

Пюре, напротив, — недруг всех «зожников», а особенно бизнесменов, так как не содержит ничего полезного, только «пустые» калории.

Такие же «пустые», на самом деле, пирожки и беляши, которыми лакомится во время сессий Наталья Косоногова, главный консультант комитета АКЗС по бюджету и налогам. Тут полный набор — тесто, жирное мясо, масло и жарка…

Булочки. ССО.

Хотя, сделать мучное ценным для организма можно. Однако, так же, как с пиццей и шаурмой, придется попотеть на кухне и воздержаться от сахара.

Конфеты — дальше , тренажеры — ближе

Кстати, оправдание сладкоежек: «Сахар нужен для работы мозга», мы тоже разоблачили.

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

Добавочный сахар не нужен при интеллектуальной работе. А дневная норма взрослого человека — 5−6 чайных ложек в день. Но в этот объем входит тот сахар, который кладут во все готовые продукты: полуфабрикаты, соусы творожки и так далее. Словом, лучше заменить конфеты и пирожные на горький шоколад и фрукты. Мозг потребляет 62 грамма глюкозы в сутки. Это, например, три чайных ложки меда.

Зефир. Сладости. СС0

Отдельно следует сказать про напитки. Какого бизнесмена можно представить без чашки кофе или чая на деловых переговорах. Наши герои предпочитают зеленый.

Ирина Маслова,

врач-диетолог:

Зеленый чай содержит много витаминов и антиоксидантов, что можно отнести к плюсам. Но наряду с этим, он содержит много кофеина. Данный компонент не только бодрит, но и постепенно истощает нервную систему, если им злоупотреблять. С кофе такая же история.

Эксперт советует тем, кто сутками сидит за компьютером над отчетами и бизнес-проектами, любую свободную минуту посвящать физической активности. Например, плаванию, фитнесу, танцам, верховой езде и так далее.

Диета , похудение. CC0

Важно найти то увлечение, которое будет в удовольствие,. И тогда это станет не только хорошим способом борьбы со стрессом, но и поддержанием отличного самочувствия.