Шаурма для миллионера. Барнаульский диетолог рассказала, что деловым людям нужно съесть на завтрак, чтобы разбогатеть к ужину

Стресс и вес
Барнаульский диетолог Ирина Маслова настаивает: рацион человека, в жизни которого много стрессов, ответственности и мало спорта, обязан быть сбалансированным.
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
Лучшая схема питания — это три основных приема пищи и два перекуса по необходимости. А самое главное — разнообразный состав рациона, полный необходимых нутриентов и насыщенных пищевых волокон.
Опасность состоит в том, что частый «гость» в жизни предпринимателей и людей умственного труда — эмоциональное перенапряжение. Оно чревато заеданием.
Это, кстати, очень естественный процесс, поскольку с помощью еды мы получаем не только насыщение, но и положительные эмоции.
Таким образом, легко можно заработать расстройство пищевого поведения и избыточную массу тела.
Ни то, ни другое точно не грозит Эльвире Вебер, управляющей банком «Открытие» по Алтайскому краю. Ведь, как отмечала героиня, с детских лет она питалась только здоровой пищей. А позже продолжила эту кулинарную политику в своей семье.
Так, например, женщина обожает йогурт и готовит его самостоятельно в домашних условиях. Добавки не приемлет.
На завтрак она предпочитает овсянку, пшенку и другие крупы, сваренные на молоке.
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
Йогурт — крайне полезный кисломолочный продукт, содержащий живые бифидобактерии. Только есть одна загвоздка. Чтобы оставаться таковым, лакомство не должно содержать каких-либо «химозных» наполнителей, ароматизаторов, сахара, красителей.
А чтобы подсластить, можно добавить любые ягоды. Или яблоко, грушу, а также сухофрукты. Йогурт со всем этим прекрасно сочетается. Кроме того, стоит помнить, что это блюдо лучше употреблять на завтрак.
Каши тоже давно вошли в список идеальных утренних яств. Оно и понятно — злаки не только подарят длительное чувство сытости, но и не отомстят за гастрономическое удовольствие плюсом на весах.
А на обед Вебер ест традиционные русские супы — борщ и щи из квашеной капусты. Они как раз могут похвастаться «здоровостью».
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
Жидкая пища является очень сбалансированной. В ней, как правило, есть овощи, то есть, клетчатка. Крупы — медленные углеводы, очень полезные, как для организма в целом, так и для мозга в частности.
Мясо — животный белок. Причем, в вареном виде он сохраняет гораздо больше ценных свойств, чем в любом другом.
Обезвредить и съесть
Однако целой кладезью полезностей славятся азиатский том-ям, который так любит Светлана Сапожникова — директор барнаульского банка «Акцепт».
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
Том-ям можно поставить особняком среди множества супов. Поскольку он содержит в себе и овощи, и интересный белковый компонент в виде морепродуктов. Более того, подается с рисом — злаковой культурой.
Таким образом, в нем есть все необходимое. Но, несмотря на это, не стоит недооценивать его остро-кислый вкус. И дело тут не в «нравится-не нравится».
Суть в том, что в русской культуре питания не принято есть острое. Поэтому наши организмы не привыкли переваривать столь насыщенную специями пищу.
Ее хорошо переносят далеко не все. По этой причине лучше ограничить том-ям до двух раз в месяц.
Если по поводу азиатской кухни со своими совестью и желудком договориться можно, то в случае с шаурмой и пиццей, придется сложнее.
«Спасет» эти блюда от излишней жирности и вредности только домашнее приготовление. Именно так и поступает Сапожникова.
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
И пицца, и шаурма в своем классическом фаст-фудном виде не обладают высокой пищевой плотностью. Повысить ее уровень можно, если добавить больше свежих овощей, меньше соусов.
Допустим, основу для пиццы можно приготовить из цветной капусты, а не из теста. А если уж без него никак, то отдать предпочтение стоит цельнозерновой муке.
Что касается шаурмы, она «грешит» жирным мясом. Вместо него лучше обойтись куриной грудкой. А еще взять для заправки не майонез, а сметану.
Домашняя или ресторанная
Алексей Еськин, директор барнаульского филиала инвестиционной компании Freedom Finance на радость специалистам по питанию ест домашнюю «стряпню».
Однако и она, несмотря на свое «происхождение», может быть не такой уж полезной.
Возьмем, к примеру, яйца. Они содержат незаменимые белки — строительный материал для организма. Также необходимые аминокислоты и жиры.
Разве что, такой идеальный состав сохраняется только в сыром виде. А сальмонеллез никто не отменял. Еськин в курсе такого коварства, и потому любит яичницу на завтрак.
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
В жареных яйцах нет ничего плохого. Чего не скажешь о масле. Оно добавляет калорийности и жирности. Впрочем, тем, у кого нет проблем с холестерином, бояться ничего. Но яичницу лучше включать в рацион не чаще двух раз в неделю.
Еще Еськин признался нам, что жить не может без мяса. Как правило, приготовленного на сковороде или гриле. Но тут «демон» тот же — масло.
Дело в том, что во время жарки образуется окисленный холестерин, который очень вреден для здоровья. Поэтому стоит добавлять специи и гарнир в виде (да, снова!) свежих овощей.
Что касается излюбленной привычки наших героев несколько раз в неделю трапезничать в ресторанах, это, отмечает эксперт, представляет опасность не столько для желудка, сколько для кошелька.
Ведь главный вопрос не в том, где приготовлено блюдо, а из чего оно состоит.
Столовые не хуже
Так, Андрей Ляпунов, начальник информационно-аналитического управления Алтайского краевого Законодательного собрания, не отказывает себе в удовольствии поесть в местной столовой два-три раза в неделю. В числе его фаворитов — кета с картофельным пюре.
Звучит здорово. Ведь, как говорит наша собеседница-диетолог, лучшее мясо — это рыба.
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
В ней содержатся незаменимые и необходимые человеческому организму Омега 3 и насыщенные жирные кислоты. И снова — лучше приготовить на пару, чем пожарить. И, конечно, изначально выбирать менее жирные виды — треску, навагу, пикшу, сайду, минтай.
А идеальный вариант картошки — запеченная с травами. В таком виде она содержит и медленные, и быстрые углеводы, что не может не впечатлить ценителей здорового питания.
Пюре, напротив, — недруг всех «зожников», а особенно бизнесменов, так как не содержит ничего полезного, только «пустые» калории.
Такие же «пустые», на самом деле, пирожки и беляши, которыми лакомится во время сессий Наталья Косоногова, главный консультант комитета АКЗС по бюджету и налогам. Тут полный набор — тесто, жирное мясо, масло и жарка…
Хотя, сделать мучное ценным для организма можно. Однако, так же, как с пиццей и шаурмой, придется попотеть на кухне и воздержаться от сахара.
Конфеты — дальше, тренажеры — ближе
Кстати, оправдание сладкоежек: «Сахар нужен для работы мозга», мы тоже разоблачили.
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
Добавочный сахар не нужен при интеллектуальной работе. А дневная норма взрослого человека — 5−6 чайных ложек в день. Но в этот объем входит тот сахар, который кладут во все готовые продукты: полуфабрикаты, соусы творожки и так далее.
Словом, лучше заменить конфеты и пирожные на горький шоколад и фрукты. Мозг потребляет 62 грамма глюкозы в сутки. Это, например, три чайных ложки меда.
Отдельно следует сказать про напитки. Какого бизнесмена можно представить без чашки кофе или чая на деловых переговорах. Наши герои предпочитают зеленый.
Ирина Маслова,
врач-диетолог:
Зеленый чай содержит много витаминов и антиоксидантов, что можно отнести к плюсам. Но наряду с этим, он содержит много кофеина. Данный компонент не только бодрит, но и постепенно истощает нервную систему, если им злоупотреблять. С кофе такая же история.
Эксперт советует тем, кто сутками сидит за компьютером над отчетами и бизнес-проектами, любую свободную минуту посвящать физической активности. Например, плаванию, фитнесу, танцам, верховой езде и так далее.
Важно найти то увлечение, которое будет в удовольствие,. И тогда это станет не только хорошим способом борьбы со стрессом, но и поддержанием отличного самочувствия.