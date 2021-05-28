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Комик из Горного Алтая поборется за выход в финал шоу Comedy Баттл

22-летний уроженец села Тобелер Кош-Агачского района Республики Алтай Ерсултан Каранов выступит в полуфинале шоу Comedy Баттл на ТНТ. Выпуск с его участием покажут 28 мая в 22:00.

Ерсултан Каранов.
Ерсултан Каранов.
пресс-служба ТНТ

Именно сегодня станет известно, удастся ли комику из алтайской глубинки пройти в финал и побороться за главный приз — 5 млн рублей.

В выступлении он расскажет об обучении в автошколе, пунктуальности и привычке принимать пищу под YouTube.

«Все кто оказался на этой сцене да и ещё и на стадии полуфинала уже получили многое. Есть ребята, за которыми приятно наблюдать из зала, и которые всегда меня веселят, но это уже больше не конкуренты, а друзья» — поделился Ерсултан Каранов.

Ранее он уже принимал участие в проекте «Открытый микрофон».

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