Комик из Горного Алтая поборется за выход в финал шоу Comedy Баттл

Именно сегодня станет известно, удастся ли комику из алтайской глубинки пройти в финал и побороться за главный приз — 5 млн рублей.

В выступлении он расскажет об обучении в автошколе, пунктуальности и привычке принимать пищу под YouTube.

«Все кто оказался на этой сцене да и ещё и на стадии полуфинала уже получили многое. Есть ребята, за которыми приятно наблюдать из зала, и которые всегда меня веселят, но это уже больше не конкуренты, а друзья» — поделился Ерсултан Каранов.