Алтайский комик выступил на ТНТ и пошутил про министра туризма

Стендапер из Горно-Алтайска пошутил про то, что его путают с Нур-Султаном, рассказал про то, как «разводит» рентгенологов, пользуясь отсутствием у себя ключиц, а также посвятил несколько шуток родному региону.
«Я из Республики Алтай, и из-за закрытых границ многие этим летом выяснили, что это, оказывается, туристический регион. Больше всего, конечно, был удивлен наш министр туризма — человеку пришлось даже с отдыха на Алтай вернуться», — пошутил Ерсултан Каранов.
«Единственное более менее нормальное выступление в этом выпуске», — оценили юмор алтайского комика поклонники программы.
Ранее дуэт из Барнаула «Сын маминой подруги» попал во второй сезон шоу «Русские не смеются», которое идет на СТС.