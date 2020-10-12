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Жизнь

Алтайский комик выступил на ТНТ и пошутил про министра туризма

Житель Республики Алтай 22-летний Ерсултан Каранов выступил на ТНТ в шоу «Открытый микрофон».

Ерсултан Каранов.
Ерсултан Каранов.
instagram.com/karanov

Стендапер из Горно-Алтайска пошутил про то, что его путают с Нур-Султаном, рассказал про то, как «разводит» рентгенологов, пользуясь отсутствием у себя ключиц, а также посвятил несколько шуток родному региону.

«Я из Республики Алтай, и из-за закрытых границ многие этим летом выяснили, что это, оказывается, туристический регион. Больше всего, конечно, был удивлен наш министр туризма — человеку пришлось даже с отдыха на Алтай вернуться», — пошутил Ерсултан Каранов.

«Единственное более менее нормальное выступление в этом выпуске», — оценили юмор алтайского комика поклонники программы.

Ранее дуэт из Барнаула «Сын маминой подруги» попал во второй сезон шоу «Русские не смеются», которое идет на СТС.

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