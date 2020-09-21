Дуэт из Барнаула «Сын маминой подруги» попал во второй сезон шоу «Русские не смеются», которое идет на СТС. Его ведут Михаил Галустян и Сергей Светлаков. «Несмеющуюся» сторону возглавляет Александр Незлобин.

Барнаульцы попали на шоу с Галустяном и Светлаковым

Суть шоу проста — за определенное время артисты-любители должны рассмешить как можно больше людей в жюри и не рассмеяться самим. Тот, кто лучше всех справится с этой задачей, получает деньги. За одно выступление комик может получить 100 тыс. рублей.

В новом сезоне зрителей ждут стендапы с собакой, танцы «тушёнки», шутки-частушки с балалайкой, стендап от горе-семьянина, номер от кавээнщиков-борцов и другие необычные выступления. На шоу приехали юмористы со всей страны — от Калининграда до Владивостока.

Свои силы решил попробовать и дуэт из Барнаула «Сын маминой подруги». Это ведущие, участники КВН и выпускники АлтГУ Юрий Степанов и Игорь Перевалов.

Ребята неоднократные участники и победители фестивалей и лиг КВН. Кроме того, Юрий Степанов является руководителем школьной команды КВН «120 dB», которая прошла в ¼ проекта СТС «Детский КВН».

Увидеть номер барнаульцев можно будет 25 сентября в 20:00.