Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Лайт

Комментаторы набросились на мужа Валерии из-за видео о «бомбиле»

Продюсер Иосиф Пригожин начал перепалку с подписчиками в своем Instagram — комментаторам не понравилось, что он выкладывает шуточные видео и «кичится достатком» в свете его заявлений о безденежье артистов.

Иосиф Пригожин и Валерия.
Иосиф Пригожин и Валерия.
@valeriya

Продюсер парировал — денег лично для себя не просил и ему нечего стыдиться.

В соцсети Пригожин выложил ролик, снятый его супругой — певицей Валерией. И подписал: «Спасибо моим чеченским братьям за подгон».

На ролике продюсер собирается выехать со двора на большом пикапе., а супруга интересуется куда он отправился. Он заявил, что «поехал бомбить, так как сейчас время такое». Продюсер предложил свою помощь в перевозке мебели. В конце ролика он попросил Валерию не снимать номера дорогого автомобиля.

«Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», «С такой машиной и еще денег просите? Пошли бы поработали, как обычные люди», «Нравится народ злить? Смотри, к сентябрю, как откроют, не с кого будет Валерии бабло сшибать», «Я сдал купленный билет на концерт Валерии. И больше никогда не куплю», — пишут комментаторы.

На вопрос подписчиков о том, нужны ли ему деньги, продюсер заявил, что они «очень нужны, причем всегда и всем», пишет ura.ru.

Лапша

Ранее одной из топовых тем в российском шоу-бизнесе стала гуманитарная помощь продюсеру Иосифу Пригожину в виде двух пачек лапши «Доширак» для него и его супруги певицы Валерии. Ее выслали политики одной из партий в ответ на то, что Пригожин поддержал идею помогать артистам во время пандемии и самоизоляции.

«Практически все музыканты остались без средств к существованию <…>. У многих сложилось такое впечатление, что артисты — жирующие люди, которые чувствуют себя лучше всех. Но на самом деле это не так», — сказал Пригожин.

На заявления продюсера отозвались члены партии «Коммунисты России».

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились коммунисты к продюсеру.

Певице Валерии они посоветовали пойти в уборщицы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость