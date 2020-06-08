Комментаторы набросились на мужа Валерии из-за видео о «бомбиле»

Продюсер Иосиф Пригожин начал перепалку с подписчиками в своем Instagram — комментаторам не понравилось, что он выкладывает шуточные видео и «кичится достатком» в свете его заявлений о безденежье артистов.

Продюсер парировал — денег лично для себя не просил и ему нечего стыдиться.

В соцсети Пригожин выложил ролик, снятый его супругой — певицей Валерией. И подписал: «Спасибо моим чеченским братьям за подгон».

На ролике продюсер собирается выехать со двора на большом пикапе., а супруга интересуется куда он отправился. Он заявил, что «поехал бомбить, так как сейчас время такое». Продюсер предложил свою помощь в перевозке мебели. В конце ролика он попросил Валерию не снимать номера дорогого автомобиля.

«Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», «С такой машиной и еще денег просите? Пошли бы поработали, как обычные люди», «Нравится народ злить? Смотри, к сентябрю, как откроют, не с кого будет Валерии бабло сшибать», «Я сдал купленный билет на концерт Валерии. И больше никогда не куплю», — пишут комментаторы.

На вопрос подписчиков о том, нужны ли ему деньги, продюсер заявил, что они «очень нужны, причем всегда и всем», пишет ura.ru.

Лапша

Ранее одной из топовых тем в российском шоу-бизнесе стала гуманитарная помощь продюсеру Иосифу Пригожину в виде двух пачек лапши «Доширак» для него и его супруги певицы Валерии. Ее выслали политики одной из партий в ответ на то, что Пригожин поддержал идею помогать артистам во время пандемии и самоизоляции.

«Практически все музыканты остались без средств к существованию <…>. У многих сложилось такое впечатление, что артисты — жирующие люди, которые чувствуют себя лучше всех. Но на самом деле это не так», — сказал Пригожин.

На заявления продюсера отозвались члены партии «Коммунисты России».

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились коммунисты к продюсеру.

Певице Валерии они посоветовали пойти в уборщицы.