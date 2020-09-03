Комментаторы набросились на российскую супермодель, прогулявшуюся по Большому городу

Супермодель прошлась по улицам в мини-шортах, объемной черной толстовке.

Пользователи сети обругали 34-летнюю модель в комментариях под фото, пишет Lenta.ru.

«Такое впечатление, будто она забыла надеть штаны», «Она выглядит глупо и смешно», «Отвратительный наряд», «Обычно она выглядит прекрасно, но этот образ словно специально подобран для привлечения внимания», «Она надела белье, а не шорты», — высказывались они.