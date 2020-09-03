Комментаторы набросились на российскую супермодель, прогулявшуюся по Большому городу

Супермодель прошлась по улицам в мини-шортах, объемной черной толстовке.
Пользователи сети обругали 34-летнюю модель в комментариях под фото, пишет Lenta.ru.
«Такое впечатление, будто она забыла надеть штаны», «Она выглядит глупо и смешно», «Отвратительный наряд», «Обычно она выглядит прекрасно, но этот образ словно специально подобран для привлечения внимания», «Она надела белье, а не шорты», — высказывались они.
Ирина Шейк возглавила топ-100 самых сексуальных женщин России, ежегодно составляемый журналом Maxim. Первое место супермодель занимает уже второй год подряд.
В детстве над Ириной смеялись другие и она призвала девушек не бояться быть собой.
Шейк ранее рассказала о своих недостатках.
«Я обычный человек, у меня бывают неудачные дни, когда волосы не ложатся, а кожа подводит. Я не всегда выгляжу как модель. У меня бывает второй подбородок. Идеала не существует», — рассказала супермодель.
Недавно российская супермодель Ирина Шейк рассталась со своим супругом, голливудским актером Брэдли Купером. У пары есть дочь.