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12 июля
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Супермодель Ирина Шейк рассказала о недостатках своей фигуры

Супермодель Ирина Шейк рассказала о недостатках своего тела. Откровения прозвучали в интервью журналу Harper’s Bazaar во время фотосессии.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
CC0

«Я обычный человек, у меня бывают неудачные дни, когда волосы не ложатся, а кожа подводит. Я не всегда выгляжу как модель. У меня бывает второй подбородок. Идеала не существует», — рассказала Шейк изданию.

Для съемки Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб, пишет ura.ru. На нескольких кадрах она позирует топлес.

Ранее сообщалось, что поклонники Ирины Шейк (родом из Челябинской области) поражены её необыкновенным сходством с матерью.

Недавно российская супермодель Ирина Шейк рассталась со своим супругом, голливудским актером Брэдли Купером. У пары есть дочь.

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