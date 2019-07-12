Супермодель Ирина Шейк рассказала о недостатках своей фигуры

«Я обычный человек, у меня бывают неудачные дни, когда волосы не ложатся, а кожа подводит. Я не всегда выгляжу как модель. У меня бывает второй подбородок. Идеала не существует», — рассказала Шейк изданию.
Для съемки Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб, пишет ura.ru. На нескольких кадрах она позирует топлес.
Ранее сообщалось, что поклонники Ирины Шейк (родом из Челябинской области) поражены её необыкновенным сходством с матерью.
Недавно российская супермодель Ирина Шейк рассталась со своим супругом, голливудским актером Брэдли Купером. У пары есть дочь.