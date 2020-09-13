Конора Макгрегора задержали за попытку сексуального насилия

Макгрегор приплыл к острову на яхте вместе с невестой Ди Дэлвин. 10 сентября его забрали в полицейский участок. В полицейском рапорте шла речь о «попытке сексуального насилия и эксгибиционизме».
Боец якобы отметился непристойным поведением в баре, что и послужило поводом к обвинению.
Сторона спортсмена отрицает факт домогательств, добавляет Lenta.ru. Бойца уже допросили и отпустили.
Кто именно подал жалобу на Макгрегора — не сообщается.
У ирландца уже не впервые возникают проблемы с законом. Например, в 2019 году спортсмена обвиняли в нападении, вооруженном ограблении и хулиганстве.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор стал обладателем уникального рюкзака из крокодиловой кожи.