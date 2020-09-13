Конора Макгрегора задержали за попытку сексуального насилия

32-летнего ирландского бойца MMA Конора Макгрегора задержали на Корсике по обвинению в попытке сексуального насилия, пишут «Известия» со ссылкой на TMZ . Инцидент произошел 10 сентября в одном из баров.

Макгрегор приплыл к острову на яхте вместе с невестой Ди Дэлвин. 10 сентября его забрали в полицейский участок. В полицейском рапорте шла речь о «попытке сексуального насилия и эксгибиционизме».

Боец якобы отметился непристойным поведением в баре, что и послужило поводом к обвинению.

Сторона спортсмена отрицает факт домогательств, добавляет Lenta.ru. Бойца уже допросили и отпустили.

Кто именно подал жалобу на Макгрегора — не сообщается.

У ирландца уже не впервые возникают проблемы с законом. Например, в 2019 году спортсмена обвиняли в нападении, вооруженном ограблении и хулиганстве.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор стал обладателем уникального рюкзака из крокодиловой кожи.