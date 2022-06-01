1 июня
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Концерт Киркорова отменили из-за жалоб верующих

Концерт короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Пятигорске отменили после обращения верующих горожан, пишет «КП-Ставрополь».

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
Скриншот выступления, YouTube-канал Magico Cassiopea

Светлана Бережная, гендиректор Северо-Кавказской филармонии, которой принадлежит зал, где планировал выступать артист, заявила, что решение связано с «рекомендацией Минкультуры РФ», обращением администрации Пятигорска, горожан, а также с «мнением РПЦ».

Суть в том, что во время юбилейного концерта Киркорова в Кремле он забрался на крест и пел оттуда часть песни «Мария Магдалена». Это и смутило руководство Северо-Кавказской филармонии и верующих. Ранее уже возмущалась РПЦ.

Бережная говорит, что в администрацию Пятигорска и Минкультуры писали не только христиане, но и буддисты с мусульманами.

«Мы не можем себе позволить оскорблять людей», — заявила она.

Причем, на концерт при вместимости зала в 1,7 тыс. человек продали всего 225 билетов.

Бережная предположила, что выступление могли отменить и из-за недостаточной продажи билетов.

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