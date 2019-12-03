«Королева сумасшедших шпагатов» Волочкова показала свой детский снимок

«Как быстро летит время!» — подписала артистка фотографию.

Ранее Волочкова в своей книге «Плата за успех» рассказала, что ее мать активно продвигала ее балетную карьеру и пыталась через дочь реализовать свои амбиции, пишет ura.ru. Также балерина призналась, что однажды во время спора о том, ставить ли вариацию «Умирающего лебедя» в начале концерта или нет, мать ударила Волочкову по голове, передает портал «Дни.ру».

Ранее Анастасия Волочкова разместила в Instagram видео, в котором призвала подписчиков стать чуточку добрее и терпимее.

Волочкова отметила, что сейчас ее переполняют позитивные эмоции, которыми она бы хотела поделиться с поклонниками. Балерина в шутку взяла в руки рацию и стала транслировать пожелания пользователям: «Самое главное, давайте оставаться людьми при любых обстоятельствах. Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость. Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать», — заявила популярная балерина.