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18 июля
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Королева сумасшедших шпагатов Волочкова собралась замуж

Балерина, актриса и светская львица Анастасия Волочкова продолжает держать своих поклонников в тонусе: в интервью «Собеседнику» она сообщила, что свадьба будет. А пока она постит в Instagram фотографии в белых нарядах, позируя с разными мужчинами.

Анастастия Волочкова делает шпагат.
Анастастия Волочкова делает шпагат.
instagram.com

Рассказывая о счастье просыпаться с таинственны возлюбленным, Анастасия Волочкова также делится подробностями подготовки своего нового шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Обилие шпагатов и ярких костюмов публике обеспечены. Многочасовые репетиции оставили синяки на теле звезды, но она довольна результатом и призывает поклонников покупать билеты со скидкой на ее сайте.

А по поводу замужества Волочкова ответила «Собеседнику»: «Все будет. Надо немного подождать». К терпению она призывает и поклонников в соцсетях, обещая им первым сообщить радостную новость.

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