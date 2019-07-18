Королева сумасшедших шпагатов Волочкова собралась замуж

Рассказывая о счастье просыпаться с таинственны возлюбленным, Анастасия Волочкова также делится подробностями подготовки своего нового шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Обилие шпагатов и ярких костюмов публике обеспечены. Многочасовые репетиции оставили синяки на теле звезды, но она довольна результатом и призывает поклонников покупать билеты со скидкой на ее сайте.
А по поводу замужества Волочкова ответила «Собеседнику»: «Все будет. Надо немного подождать». К терпению она призывает и поклонников в соцсетях, обещая им первым сообщить радостную новость.