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Красавицы-близняшки из Сибири пытались покорить чемпионов мира на «Давай поженимся!»

12 марта на Первом канале вышло шоу «Давай поженимся!», в котором приняли участие сестры-близняшки из Новосибирска. 28-летние Алина и Регина боролись за внимание двух спортсменов, братьев Шеметовых из Омска, пишет НГС.

Близняшки Алина и Регина на шоу «Давай поженимся!»
Близняшки Алина и Регина на шоу «Давай поженимся!»
Скриншот с видео

Алина и Регина — чемпионки Казахстана по волейболу, «мечтают о всемирной славе, спят в одной кровати и делят один гардероб на двоих», — рассказывает о близняшках издание.

Одна из девушек управляет в Новосибирске салоном красоты и школой креативных причесок.

Девушки нарядились для шоу в одинаковые длинные платья с цветочным принтом и сразу впечатлили «женихов» — парни не ожидали, что к ним приведут близняшек.

Сергей и Виталий Шеметовы — многократные чемпионы России и мира по кикбоксингу и смешанным видам единоборств. «Любят секс, мясо и сибирские леса. Женятся на эффектных озорных болтушках, которые не пренебрегают уколами красоты и обожают русскую баню», — рассказали о женихах в шоу.

В качестве сюрприза сестры подготовили эффектный танец, во время которого на сцену вышел человек в костюме медведя.

«Вы из Сибири, мы из Сибири — надоела эта холодная зима, давайте ее растопим жаркими танцами. Поддержите нас, давайте хорошо пошумим», — говорили близняшки.

Несмотря на жаркие танцы, девушкам не удалось завоевать Шеметовых. В финале шоу парни выбрали другую участницу.

Ранее шоумен из Алтайского края пытался покорить на «Давай поженимся» даму с восьмым размером.

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