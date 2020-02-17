Кристина Асмус шокировала поклонников странным выражением лица

Три снимка из четырех — вполне обычные. На них Асмус демонстрирует стройную фигуру. А вот четвертое фото шокировало поклонников.
Некоторые сравнили Кристину Асмус с зомби из-за закатанных глаз. Многие посчитали, что такое фото неуместно в Instagram. «Вызываем экзорциста», — писали другие.
Но были и те, кто встал на защиту актрисы, увидев в снимке самоиронию. Некоторые даже порекомендовали Кристине Асмус использовать это фото для водительского удостоверения.
Ранее Кристина Асмус показала роскошную фигуру во время отдыха на Мальдивах. Фанаты остались в полном восторге от фигуры девушки и даже сравнили ее с Памелой Андерсон.