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Кристина Асмус заболела COVID-19 и слегла с высокой температурой

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что заболела коронавирусом. В своем аккаунте в Instagram она написала, что температура поднималась выше 39 градусов.

Кристина Асмус
Кристина Асмус
www.instagram.com/asmuskristina/

«В общем, у меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими — температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась… Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику», — отметила Асмус.

Актриса пожелала подписчикам здоровья и напомнила о необходимости соблюдать масочный режим, надевать перчатки и использовать антисептики.

В комментариях поклонники и друзья Кристины желают ей скорейшего выздоровления. Однако некоторые подписчики отметили, что актрисе стоит «меньше кататься по Геленджикам».

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