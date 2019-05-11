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Ксения Собчак впервые позировала фотографам с новым бойфрендом

Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе пришли на открытие Венецианского биеннале. Как пишет Дни.ру, телеведущая не постеснялась показать свои чувства к режиссеру на публике.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

«Судя по снимкам, знаменитости больше были увлечены друг другом, чем происходящим вокруг: они кокетничали и ворковали», — сообщает издание. На фотографиях, опубликованных на странице журнала Tatler Russia в Instagram, Ксения Собчак и Константин Богомолов смотрят друг на друга и улыбаются.

Ксения Собчак с режиссером отдыхает в Италии. Она не публикует фото и видео с новым избранником, однако Константин Богомолов поделился в своем Instagram кадрами, на которых снял телеведущую со спины — как она спускалась по лестнице на фоне итальянских пейзажей.

Напомним, Ксения Собчак пока еще официально замужем за актером Максимом Виторганом, но недавно пара объявила о расставании.

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