Кто победил на «Евровидение» в 2024 году

Швейцарский певец Немо Меттлер (Немо) победил на «Евровидении» с песней The Code.

По итогам голосования жюри Швейцария получила 365 баллов. Зрительское голосование принесло ей еще 236 баллов.

В тексте есть следующие строчки: «Я побывал в аду и вернулся. Чтобы найти свой путь. Я сломал код». Но участник сломал еще и статуэтку.

Второе место у Хорватии, третье — у Украины, четвертое — у Франции. Пятерку замыкает Израиль.

Конкурс проходил в шведском городе Мальмё.

Ранее российская «певица о бога» объявила о завершении карьеры и уходе на пенсию.

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