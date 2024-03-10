"Певица от бога" объявила о завершении карьеры и уходе на пенсию

Российская певица Полина Гагарина объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает "КП" .

"На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были", – сказала 36-летняя Гагарина.

Последний концерт Гагариной состоится 29 июня 2024 года в московских "Лужниках". На ее сайте указано, Гагарину называют "певица от Бога", "голос, который никого не оставляет равнодушным", "тембр, от которого мурашки бегут по коже".

Полина Гагарина. Пресс-служба Первого канала.

В 2015 году она представляла Россию на "Евровидение" и заняла второе место.

Ранее Лолита выгнала из шоу "Суперстар!" своего любимчика, которого защищала от нападок Соседова.

Самое важное - в нашем Telegram-канале