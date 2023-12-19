"Ты сдулся!": Лолита выгнала из шоу "Суперстар!" своего любимчика, которого защищала от нападок Соседова

Вокальный проект НТВ вышел на финишную прямую, поэтому члены жюри проявляют максимальную строгость в оценке конкурсантов. Из-за этого явные фавориты растратили свой очковый запас и потеряли лидирующие позиции. Острота соперничества привела к тому, что после седьмого конкурсного дня судьи не пришли к единому мнению, кто должен покинуть шоу. По правилам шоу это решение должна была принять Лолита Милявская, которая сделала неожиданный выбор.

Темой конкурсного дня стал "Кинохит". Участники пели популярные песни, прямо или косвенно связанные с кинематографом. Анастасия Макаревич чувственно исполнила композицию "Зурбаган" из фильма "Выше радуги", Алексей Глызин выбрал главный саундтрек к кинофильму "Нюрнберг" "Если ты уйдёшь", а Игорь Наджиев представил свою версию песни "Гадалка" из музыкального телефильма "Ах, водевиль, водевиль...".

По итогам голосования жюри лидерами стали Алексей Глызин и Игорь Наджиев, набравшие по 52 балла. Вторую строчку турнирной таблицы заняла Анастасия Макаревич с 51 баллом. На третьем месте расположился Кай Метов, заработав за семь выпусков 49 баллов.

"Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Начиная со второго выпуска, проект покидает один артист, набравший наименьшее количество баллов. Из шоу уже выбыли Лика Стар, Лариса Черникова, Екатерина Суржикова и Татьяна Маркова. В этот раз на последней строчке турнирной таблицы, как и неделей ранее, вновь оказались сразу два исполнителя - Алексей Гоман и Феликс Царикати, заработавшие по 48 баллов. Столь драматичная ситуация сложилась из-за Леры Кудрявцевой, которая поставила последнему "пшик", чем очень всех удивила.

"Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Согласно правилам, в таком случае члены жюри должны принять решение, кто останется в проекте, однако их мнения разделились. Сергей Соседов и Стас Пьеха захотели, чтобы Феликс Царикати продолжил участие в шоу, а Наташа Королёва и Лера Кудрявцева отдали свои голоса Алексею Гоману.

В этом случае финальное решение принимает Лолита, которая неоднократно защищала победителя шоу "Народный артист" перед жюри "Суперстар!", но не в этот раз. Второй раз спасать от вылета Гомана Милявская посчитала лишним и решила оставить в проекте Феликса Царикати, несмотря на то, что он сам готов был уйти и уступить место своему конкуренты.

"Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я скажу честно, я очень многого ожидала от Лёши Гомана, и местами он меня впечатлял. Но сейчас я назову имя Феликса, потому что ты, Лёша, сдулся, ты просто сдал это место сам, перестал сопротивляться сам себе. А Феликс выгрызает место не у зрителя, а у профессии, он не сдаётся. Я очень хочу, чтобы ты не сдавался, но сегодня я отдам голос Феликсу", - сказала ведущая. Царикати не мог скрыть слезы и даже извинился перед Гоманом.

"Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Уход Гомана вызвал бурю обсуждений в Сети. По мнению зрителей, Алексей ещё мог показать хорошие результаты, Сам Алексей не согласился с мнением, что он сдался. "Если здесь кого-то не тронуло то, что я делаю - ничего страшного. Я давно очень не участвовал в телепередачах, но ваша команда заставила меня это шоу полюбить. С какой искренностью они подходят к работе, как хотят всё сделать красиво и здорово. Спасибо большое за это красивое приключение, - сказал певец, покидая сцену навсегда. Он стал первым участником-мужчиной, который покинул проект. До этого вылетали исключительно дамы.

"Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

В этом сезоне судьям проекта было решено дать возможность самим выступить на сцене и примерить на себя роль "суперстаров". В этом выпуске на сцену вышли Сергей Соседов и Наташа Королёва. Музыкальный критик представил композицию на собственные стихи "Одиночество сердец", а Наташа Королёва исполнила песню "Красная помада". Почти все члены жюри сошлись во мнении, что Сергею Соседову лучше и дальше оставаться музыкальным критиком, а не исполнителем...