19 декабря
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"Ты сдулся!": Лолита выгнала из шоу "Суперстар!" своего любимчика, которого защищала от нападок Соседова

Вокальный проект НТВ вышел на финишную прямую, поэтому члены жюри проявляют максимальную строгость в оценке конкурсантов. Из-за этого явные фавориты растратили свой очковый запас и потеряли лидирующие позиции. Острота соперничества привела к тому, что после седьмого конкурсного дня судьи не пришли к единому мнению, кто должен покинуть шоу. По правилам шоу это решение должна была принять Лолита Милявская, которая сделала неожиданный выбор.

"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Темой конкурсного дня стал "Кинохит". Участники пели популярные песни, прямо или косвенно связанные с кинематографом. Анастасия Макаревич чувственно исполнила композицию "Зурбаган" из фильма "Выше радуги", Алексей Глызин выбрал главный саундтрек к кинофильму "Нюрнберг" "Если ты уйдёшь", а Игорь Наджиев представил свою версию песни "Гадалка" из музыкального телефильма "Ах, водевиль, водевиль...".

По итогам голосования жюри лидерами стали Алексей Глызин и Игорь Наджиев, набравшие по 52 балла. Вторую строчку турнирной таблицы заняла Анастасия Макаревич с 51 баллом. На третьем месте расположился Кай Метов, заработав за семь выпусков 49 баллов.

&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Начиная со второго выпуска, проект покидает один артист, набравший наименьшее количество баллов. Из шоу уже выбыли Лика Стар, Лариса Черникова, Екатерина Суржикова и Татьяна Маркова. В этот раз на последней строчке турнирной таблицы, как и неделей ранее, вновь оказались сразу два исполнителя - Алексей Гоман и Феликс Царикати, заработавшие по 48 баллов. Столь драматичная ситуация сложилась из-за Леры Кудрявцевой, которая поставила последнему "пшик", чем очень всех удивила.

&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Согласно правилам, в таком случае члены жюри должны принять решение, кто останется в проекте, однако их мнения разделились. Сергей Соседов и Стас Пьеха захотели, чтобы Феликс Царикати продолжил участие в шоу, а Наташа Королёва и Лера Кудрявцева отдали свои голоса Алексею Гоману.

В этом случае финальное решение принимает Лолита, которая неоднократно защищала победителя шоу "Народный артист" перед жюри "Суперстар!", но не в этот раз. Второй раз спасать от вылета Гомана Милявская посчитала лишним и решила оставить в проекте Феликса Царикати, несмотря на то, что он сам готов был уйти и уступить место своему конкуренты.

&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я скажу честно, я очень многого ожидала от Лёши Гомана, и местами он меня впечатлял. Но сейчас я назову имя Феликса, потому что ты, Лёша, сдулся, ты просто сдал это место сам, перестал сопротивляться сам себе. А Феликс выгрызает место не у зрителя, а у профессии, он не сдаётся. Я очень хочу, чтобы ты не сдавался, но сегодня я отдам голос Феликсу", - сказала ведущая. Царикати не мог скрыть слезы и даже извинился перед Гоманом.

&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Уход Гомана вызвал бурю обсуждений в Сети. По мнению зрителей, Алексей ещё мог показать хорошие результаты, Сам Алексей не согласился с мнением, что он сдался. "Если здесь кого-то не тронуло то, что я делаю - ничего страшного. Я давно очень не участвовал в телепередачах, но ваша команда заставила меня это шоу полюбить. С какой искренностью они подходят к работе, как хотят всё сделать красиво и здорово. Спасибо большое за это красивое приключение, - сказал певец, покидая сцену навсегда. Он стал первым участником-мужчиной, который покинул проект. До этого вылетали исключительно дамы.

&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Суперстар! 4&quot;. Седьмой выпуск.
"Суперстар! 4". Седьмой выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

В этом сезоне судьям проекта было решено дать возможность самим выступить на сцене и примерить на себя роль "суперстаров". В этом выпуске на сцену вышли Сергей Соседов и Наташа Королёва. Музыкальный критик представил композицию на собственные стихи "Одиночество сердец", а Наташа Королёва исполнила песню "Красная помада". Почти все члены жюри сошлись во мнении, что Сергею Соседову лучше и дальше оставаться музыкальным критиком, а не исполнителем...

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