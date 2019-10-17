Кто такая Белла Хадид: 7 фактов о супермодели, которую называют самой красивой в мире

Белла Хадид — 23-летняя американская супермодель. По мнению известного пластического хирурга Джулиана Де Сильва, она — самая красивая женщина в мире. Лицо Беллы Хадид максимально приближено к идеалу — «золотому сечению». Что известно о Белле Хадид, ее карьере и личной жизни — в материале altapress.ru.

1. Белла Хадид родилась во влиятельной семье. Её отец — архитектор с мировым именем, владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру. Мать — голландская фотомодель, которая прославилась благодаря съемкам в популярном проекте «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», пишет 24smi.org.

2. В подростковом возрасте Белла Хадид занималась конным спортом и даже планировала выступать на Олимпийских играх 2016. Однако этим планам помешало состояние здоровья.

3. Модельная карьера Беллы Хадид началась в 16 лет. Она сделала пластику носа, весила 50 кг при росте 173 см. Карьера девушки развивалась стремительно.

4. Модель Беллу Хадид причисляют к «золотой молодежи». Она эпатажна, любит появляться в откровенных нарядах и шокировать публику.

5. Белла Хадид любит винтажные джинсы и куртки-косухи, которые скупает десятками. Из макияжа в повседневной жизни — только красная помада и тушь.

6. Одно из главных достижений Беллы Хадид — контракт с производителем женского белья Victoria’s Secret. Модель снималась для каталога компании и появилась на подиуме с крыльями ангела Victoria’s Secret.

7. Белла Хадид встречается с музыкантом The Weeknd, пишет ok-magazine.ru. Согласно информации издания, знаменитости расстались в августе 2019, а сейчас воссоединились. До этого они расходились в ноябре 2016 года после года отношений и сошлись в мае 2018 года.