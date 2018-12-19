Лариса Гузеева опубликовала интригующее фото из-за елки

И хотя артистка почти полностью скрылась за ветвями ели, подписчики разглядели, что Гузеева лишь обернута полотенцем, пишет mail.ru.

Вероятно, актриса отправилась освежиться после парной в бане.

«Ничего себе! Холодно же!», «Молодец Лариса! В здоровом теле — здоровый дух!», «Как всегда, на позитиве!», «Женщина, как хороша!», «Эх, Лариса, завидую вам, молодец», «Красота-то какая, после бани да в снег», «Настенька уже не та…», «Снегурочка подглядывает», «Круто, в поддержку Волочковой», «Какая вы прелесть! С легким паром!», «Отличное интригующее фото! Все прекрасно!» — пишут комментаторы.