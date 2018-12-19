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Лариса Гузеева опубликовала интригующее фото из-за елки

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева удивила своих подписчиков, опубликовав фото, на котором позирует на снегу.

Дмитрий Медведев и Лариса Гузеева.
Дмитрий Медведев и Лариса Гузеева.
kremlin.ru

И хотя артистка почти полностью скрылась за ветвями ели, подписчики разглядели, что Гузеева лишь обернута полотенцем, пишет mail.ru.

Вероятно, актриса отправилась освежиться после парной в бане.

«Ничего себе! Холодно же!», «Молодец Лариса! В здоровом теле — здоровый дух!», «Как всегда, на позитиве!», «Женщина, как хороша!», «Эх, Лариса, завидую вам, молодец», «Красота-то какая, после бани да в снег», «Настенька уже не та…», «Снегурочка подглядывает», «Круто, в поддержку Волочковой», «Какая вы прелесть! С легким паром!», «Отличное интригующее фото! Все прекрасно!» — пишут комментаторы.

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