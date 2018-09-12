Лариса Гузеева показала, как выглядела в 90-е

Лариса Гузеева присоединилась к флешмобу, в рамках которого пользователи Instagram делятся снимками, сделанными в «лихие» 90-е.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» опубликовала фото, на котором позирует с модной в то время стрижкой и ярким макияжем.

«Конец девяностых. Чужой человек. Как выжили?», — написала Гузеева.

Поклонники оценили фото и восхитились осиной талией актрисы, а также высказали мнение, что и сейчас звезда выглядит невероятно молодо: «Эх! Шальная молодость моя! Класс! А фигурка, талия — загляденье одно», «Лариса, глаза, улыбка ваши — просто класс!», «Лучезарная», «Лариса, вы очень молодо выглядите, вам большой респект», «Такая тоненькая», «Красотка была и осталась», пишет mail.ru.