Лариса Гузеева раскусила в теленевесте «ментальность бытовой проститутки»

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева раскритиковала заявление невесты, пришедшей на программу, и пояснила, что у нее «ментальность бытовой проститутки», пишет teleprogramma.pro.

Участница программы рассказала, что нигде не работает и считает, что мужчина должен ее полностью обеспечивать и даже подарить бизнес. Она также сообщила о том, что работа по дому не для нее. Из своих достоинств девушка отметила среднее образование и силиконовую грудь третьего размера.

«А мне не жалко ее, мне жалко мальчиков, которые клюют на тупых девок. Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревни кажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразу даст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия все», — отреагировала Гузеева, пишет News.ru.

Ранее девушка из Алтайского края опозорилась на передаче «Давай поженимся!». Сама девушка заявила, что она коренная москвичка, в жилах которой течет кровь Романовых, а ее родители живут на Рублевке.

Но ведущая Роза Сябитова показала, что гостья обманула всех по поводу своей фамилии и места рождения. Лариса Гузеева добавила масла в огонь, заявив, что в героине программы видно сельское происхождение, и она не первая аферистка, которая решила их «развести».