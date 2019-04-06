Девушка из Алтайского края опозорилась на передаче «Давай поженимся!»

5 апреля на Первом канале вышел выпуск передачи «Давай поженимся!», где в качестве невесты приняла участие уроженка Алтайского края. Сама девушка заявила, что она коренная москвичка, в жилах которой течет кровь Романовых, а ее родители живут на Рублевке. Но ведущая Роза Сябитова показала, что девушка обманула всех по поводу своей фамилии и места рождения.

Борода , ненужная мама и «старпёрская квартира»

21-летняя Эвелина Фурсова из Москвы была второй по счету невестой в выпуске. Она сказала, что работает моделью, выиграла несколько конкурсов красоты и занимается организацией подобных мероприятий.

«Женихом» на передаче был 28-летний Александр, руководитель направления в крупном банке. Коренной петербуржец. Он искал верную, воспитанную, эрудированную девушку с чувством юмора и длинными волосами. Молодой мужчина заявил, что гордится тем, что живет в квартире, некогда принадлежавшей советской певице и актрисе Клавдии Шульженко.

Выпуск передачи «Давай поженимся!» с участием Эвелины Фурсовой. Скриншот видео канала «Давай поженимся!» на youtube.com

Еще не выйдя к жениху, Эвелина раскритиковала его бороду и наличие мамы в гостях на передаче. «Мне не нравится, что он с бородой, если я его выберу, у меня обязательно будет от нее раздражение, надо будет заставить его побриться. Еще напрягает то, что он пришел с мамой. Это значит, что она <…> всегда будет встревать и портить отношения. У него есть шансы на меня, только если он оставит свою маму и будет жить своей жизнью», — заявила девушка.

Не впечатлила «невесту» и квартира «жениха». Она назвала ее «старпёрской». «Как будто мебель достал из СССР», — сказала о жилье модель. Жениха она обозвала «тугодумом».

Выпуск передачи «Давай поженимся!» с участием Эвелины Фурсовой. Скриншот видео канала «Давай поженимся!» на youtube.com

Королева красоты из Кытманово

«Я Эвелина, единственная королева красоты. Достоин ли ты меня, сейчас посмотрим», — заявила девушка жениху при встрече. В профайле про нее рассказали, что она потомок царского рода Романовых по матери, чуть не вышла замуж за известного артиста и мечтает о предложении руки и сердца на Эйфелевой башне.

«Невеста» рассказала, что ее папа еврей и полковник ФСБ, а у мамы бизнес в Москве. Родители, по ее словам, живут на Рублевке, а у нее есть квартира в столице страны. Модель заявила, что коллекционирует брендовые сумочки, многие из который ей дарят. Самая дорогая сумка, по ее словам, стоит 7 млн — рублей или нет, девушка не уточнила. Также Эвелина сообщила, что учится в магистратуре МГИМО.

Роза Сябитова отнеслась к словам модели с подозрением. Сначала в передаче продемонстрировали видео, где девушка говорит о том, что скоро родит ребенка. Эвелина же заявила, что у нее «просто была задержка», поэтому она так сказала.

Выпуск передачи «Давай поженимся!» с участием Эвелины Фурсовой. Скриншот видео канала «Давай поженимся!» на youtube.com

Далее ведущая передачи спросила, почему «невеста» скрывает свою настоящую фамилию. Девушка сказала, что Фурсова — фамилия по матери, псевдоним, и попросила не называть настоящую, но Роза была неумолима и произнесла ее — Сагателян.

Эвелина стала оправдываться, но ведущая достала еще один козырь: «А родом вы, кстати, из села Кытманово, Алтайский край. Что вы смеетесь, у вас это в паспорте написано?», — сказала Роза и продемонстрировала копию документа. Лариса Гузеева добавила масла в огонь, заявив, что в Эвелине видно сельское происхождение, и она не первая аферистка, которая решила их «развести».

Чтобы развеять сомнения, девушку попросили принести и показать паспорт. «Если вы нас обманули, вы извиняетесь. А если мы навели на вас напраслину, мы извинимся прямо на камеру», — сказала Лариса Гузеева.

Выпуск передачи «Давай поженимся!» с участием Эвелины Фурсовой. Скриншот видео канала «Давай поженимся!» на youtube.com

Но Эвелина не вернулась. Она ушла из студии и в коридорах Останкино начала кричать, что ее «опозорили». «Я просто сейчас позвоню своему отцу и он со всеми вами разберется», — угрожала Эвелина. В конце концов она послала редакторов программы по нецензурному адресу. «Жених» ее, конечно же, не выбрал.

По данным источников altapress.ru, девушка действительно родом из алтайского райцентра Кытманово. Ее бабушка и дедушка до сих пор там живут и носят фамилию Фурсовы. Эвелина — их внучка по дочери. Мама девушки вышла замуж за мужчину по фамилии Сагателян. В Кытманово живут несколько семей с такой фамилией.

Встречу Эвелины с «женихом» можно посмотреть с 19-й минуты выпуска.

Скандал с голыми фотографиями

На личной странице «ВКонтакте» Эвелина выложила фрагмент видео со съемок программы и прокомментировала: «Видели мою новую роль на Давай Поженимся? Кстати скоро выйдет новый выпуск Тест на отцовство, где у меня тоже одна из главных ролей» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.). А в Instagram девушка сообщила, что юристы с Первого канала грозят ее засудить за то, что она утверждает, будто съемки на «Давай поженимся!» — постановочные.

С Эвелиной Фурсовой-Сагателян можно найти еще несколько видео, где она рассказывает о своем участии в конкурсах красоты. Также в 2017 году на телеканале НТВ вышел ролик «Голая правда». В выпуске девушка рассказала о том, что ей пришлось выложить свои интимные фото и видео в интернет в ответ на шантаж бывшего возлюбленного. Она не хотела, чтобы все это обнародовал мужчина. Источники altapress.ru сообщают, что кытмановская бабушка Эвелины даже слегла в больницу после этого скандала.

В комментариях под роликом НТВ на YouTube также пишут о сельском происхождении девушки. «Ева, ты ***. Была в селе нормальная деваха, а сейчас что с тобой… ты ***, зато на ТВ попала. Молодец», — написал один из пользователей.

Как алтайские родственники девушки восприняли выпуск передачи «Давай поженимся!», неизвестно. А ведь на подходе, по заверениям Эвелины, еще одна программа с ее участием — правда, уже на телеканале «Домашний».