Лариса Гузеева рассказала, как подшофе решила объединиться с «задолбавшим» ее Харламовым

Харламов периодически публикует в Instagram отрывки из передачи «Давай поженимся!» и делает из них мемы или просто смеется над героями и высказываниями самой ведущей. Гузеева до сих пор не понимает, зачем.

Телеведущая уверяет, что пока у нее не было возможности поговорить с юмористом об этом, но однажды в период жесткой самоизоляции она с подружками перебрала с алкоголем и написала коллеге по цеху Харламова Александру Ревве.

Она попросила посодействовать в налаживании отношений с Гариком и даже задумалась о совместном шоу.

«Я перепила и написала Саше Ревве ночью. С таким пафосом: чтобы народу сейчас так тяжело не жилось — может нам с Гариком пришло время объединится, что-то такое придумать… Дай ему номер мой. Утром я просыпаюсь — у меня сердце в горле. Вспомнила, что я написала. Боже, какая идиотка», — рассказала Гузеева.

На утро, пожалев о переписке, она срочно попросила Ревву ничего не говорить Харламову.

Еще в прошлом году ведущая прямо в эфире передачи обращалась к резиденту Comedy Club и сказала, что тот ее «просто задолбал».

Ранее Гарик Харламов появился с молодой актрисой Екатериной Ковальчук на открытии собственной сети ресторанов.