Леонид Агутин кардинально сменил имидж

Российский музыкант Леонид Агутин опубликовал кадр со съемок нового клипа, в котором появится с длинными кудрявыми волосами, как в молодости, и в строгом деловом костюме.

«Задумал в прошлом году песню про 90-е. Пока додумал, пока сделал, пока аранжировка, пока пригласил „Отпетых мошенников“, записали, свели, придумали клип, — гляжу, а уже вокруг поют и снимают про 90-е вовсю. Так что мы в тренде. Первыми уже не будем, но лучшими — есть шанс! В общем, вам судить, только подождите пару недель!», — анонсировал появление нового клипа певец.

Подписчики оценили экстравагантный образ Агутина: «Мне кажется, что пора явить миру тебя с волосами», «Вау, какой хиппи», «Забавно!», «Мачо», «Леонид, я бы к вашему образу добавила перстень и огромный ноготь на мизинец», «Агутин, такой молодой!», пишет mail.ru.

Ранее Леонид Агутин поделился фото с выступления 19-летней дочки Елизаветы.

Елизавета — единственный общий ребенок Варум и Агутина, которые женаты с 2000 года. Девушка живет в США с родственниками, учится в колледже и играет в рок-группе. Сценическое имя дочки артистов — Liz Varum, поет она на английском языке.

Ранее Леонид Агутин опубликовал совместный снимок со своей женой Анжеликой Варум. Они с супругой побывали на шоу-программе «Субботний вечер», где записали дуэтом песню «На паузу».