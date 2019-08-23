51-летняя Валерия взбудоражила поклонников, одевшись как школьница

Певица Валерия опубликовала в своем instagram-аккаунте снимки, на которых позирует в юбке и белой рубашке с рюкзаком за спиной. Поклонники отметили, что она выглядит так, словно собралась в школу или в институт на пары.

«Всего неделя и наступит осень, — пишет певица, — В последние дни августа всегда особенно грустно. В сентябре уже примиряешься с неизбежным, и все встаёт на свои места. Так что, друзья, настраиваемся на золотую осень, новый учебный год, концертно-театральный сезон и т.д. — кто на что, и продолжаем жить на всю катушку».

Практически все поклонники восхитились свежестью и красотой Валерии, в том числе коллеги певицы — Лариса Вербицкая и Лолита Милявская. Комплимент Валерии публично сделал и муж — Иосиф Пригожин. Однако нашлись и те, кто посчитал, что 51-летней женщине, матери троих детей, лучше одеваться «по возрасту» и «не играть в девочку-припевочку».

Ранее пользователи соцсети предъявляли подобные претензии к Кристине Асмус. Актриса и модель разместила в своем Instgram пикантное фото в нижнем белье, и получила обвинения в «аморальности».