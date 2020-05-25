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25 мая
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58-летняя жена Александра Малинина элегантно оголилась и пофилософствовала о выборе и ценностях

Эмма Малинина, жена известного певца Александра Малинина, ставшая для многих эталоном женственности вновь поразила эффектным образом. На этот раз она предстала в элегантном костюме с оголенными плечами.

Эмма Малинина.
Эмма Малинина.
https://www.instagram.com/doktoremmamalinina/

В подписи к кадру жена Александра Малинина порассуждала о выборе и ценностях.

«В жизни у нас всегда есть выбор. Чего бы он ни касался: выбора жилья, мебели, того, с кем мы проводим свое время… Во что и в кого верим и на каких мыслях фокусируемся. Хаос — это ваш выбор. Гнев — это ваш выбор. Обида — тоже выбор. Так же, как и широта души, гибкость, нежность, любовь и стойкость. Подлинное счастье требует усилий», — написала Эмма.

Эмма Малинина.
Эмма Малинина.
www.instagram.com/doktoremmamalinina/

Поклонники, в свою очередь, восхитились мудростью Малининой и ее цветущим внешним видом.

«Красотка», «Вы такая элегантная и статная», «Пример для подражания. Мудрая, глубокая, красивая», «Само совершенство!», «Бывает же так… Красивая, еще и умная», — ответили ей в комментариях.

Как давно пара вместе

Эмма и Александр Малинины вместе с 1990 года. Супруги воспитывают двоих общих детей, 19-летних двойняшек Устинью и Фрола. Также у певца есть двое взрослых детей от предыдущих отношений, а у Эммы есть сын.

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