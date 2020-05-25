58-летняя жена Александра Малинина элегантно оголилась и пофилософствовала о выборе и ценностях

В подписи к кадру жена Александра Малинина порассуждала о выборе и ценностях.
«В жизни у нас всегда есть выбор. Чего бы он ни касался: выбора жилья, мебели, того, с кем мы проводим свое время… Во что и в кого верим и на каких мыслях фокусируемся. Хаос — это ваш выбор. Гнев — это ваш выбор. Обида — тоже выбор. Так же, как и широта души, гибкость, нежность, любовь и стойкость. Подлинное счастье требует усилий», — написала Эмма.
Поклонники, в свою очередь, восхитились мудростью Малининой и ее цветущим внешним видом.
«Красотка», «Вы такая элегантная и статная», «Пример для подражания. Мудрая, глубокая, красивая», «Само совершенство!», «Бывает же так… Красивая, еще и умная», — ответили ей в комментариях.
Как давно пара вместе
Эмма и Александр Малинины вместе с 1990 года. Супруги воспитывают двоих общих детей, 19-летних двойняшек Устинью и Фрола. Также у певца есть двое взрослых детей от предыдущих отношений, а у Эммы есть сын.