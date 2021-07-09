Little Big, Би-2 и «Руки вверх» попали в топ предпочтений жителей Алтайского края для корпоратива

26% сотрудников из Алтайского края не хотели бы видеть на корпоративе никого из современных российских исполнителей. Служба исследований hh.ru выяснила, кому симпатизируют те, кто не против звездных гостей.

Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"

Каждый четвертый (23%) из тех, кто хотел бы присутствия известных исполнителей на корпоративном празднике, мечтают о концерте группы Little Big, еще 20% предпочли бы «Би-2», 16% голосов получила группа «Руки вверх».

Каждый десятый житель края был бы рад выступлению Сергея Шнурова, Артура Пирожкова, Григория Лепса, Валерия Меладзе, Niletto и Моргенштерна.

Среди наименее популярных оказались Тимати, Филипп Киркоров, Манижа.

Для 64% жителей Алтайского края важнее всего, чтобы на летнем корпоративе была разнообразная еда и вкусные напитки, наличие алкоголя имеет значение для 18% работников.

Проведение мероприятия на свежем воздухе важным фактором считают 57% опрошенных. По 38% назвали залогом успеха наличие хорошего ведущего и спортивные активности, 37% отметили, что на празднике компании должны быть мастер-классы и обучение, а 34% ценят спортивную активность, интеллектуальные и настольные игры.

31% хотят иметь возможность прийти с семьей и детьми.

Ранее опрос показал, сколько барнаульцев добираются до работы на велосипеде.