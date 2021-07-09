Little Big, Би-2 и «Руки вверх» попали в топ предпочтений жителей Алтайского края для корпоратива

Каждый четвертый (23%) из тех, кто хотел бы присутствия известных исполнителей на корпоративном празднике, мечтают о концерте группы Little Big, еще 20% предпочли бы «Би-2», 16% голосов получила группа «Руки вверх».
Каждый десятый житель края был бы рад выступлению Сергея Шнурова, Артура Пирожкова, Григория Лепса, Валерия Меладзе, Niletto и Моргенштерна.
Среди наименее популярных оказались Тимати, Филипп Киркоров, Манижа.
Для 64% жителей Алтайского края важнее всего, чтобы на летнем корпоративе была разнообразная еда и вкусные напитки, наличие алкоголя имеет значение для 18% работников.
Проведение мероприятия на свежем воздухе важным фактором считают 57% опрошенных. По 38% назвали залогом успеха наличие хорошего ведущего и спортивные активности, 37% отметили, что на празднике компании должны быть мастер-классы и обучение, а 34% ценят спортивную активность, интеллектуальные и настольные игры.
31% хотят иметь возможность прийти с семьей и детьми.
Ранее опрос показал, сколько барнаульцев добираются до работы на велосипеде.