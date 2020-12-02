Лолита заявила, что ее тошнит от «Голубых огоньков», где приходится «имитировать ладушки»

Лолита отметила, что формат «Голубых огоньков» предполагает имитацию улыбок и оваций, поэтому он является искусственным.
«За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки… а теперь — улыбка, серпантин! В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит», — рассказала она.
Она подчеркнула, что сейчас ее больше привлекают интернет-проекты с молодыми неформальными ведущими.
Ранее певец Валерий Меладзе призвал российских звезд бойкотировать съемки в новогодних программах.