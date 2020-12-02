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Лолита заявила, что ее тошнит от «Голубых огоньков», где приходится «имитировать ладушки»

Певица Лолита Милявская резко высказалась об «искусственных» новогодних шоу на российском телевидении, собщает РИА «Новости».

Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Дмитрий Никитин

Лолита отметила, что формат «Голубых огоньков» предполагает имитацию улыбок и оваций, поэтому он является искусственным.

«За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки… а теперь — улыбка, серпантин! В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит», — рассказала она.

Она подчеркнула, что сейчас ее больше привлекают интернет-проекты с молодыми неформальными ведущими.

Ранее певец Валерий Меладзе призвал российских звезд бойкотировать съемки в новогодних программах.

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