Меладзе призвал российских звезд бойкотировать съемки в новогодних программах

По мнению певца, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то им запрещено принимать участие и в новогодних съемках.
Меладзе считает, что было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах: «И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ».
«Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — написал Меладзе.
Он напомнил, что без работы из-за пандемии остались не только артисты, но и музыканты, техники, промоутеры и прочие работники сферы развлечений, пишет bfm.ru.
В ответ «на инициативу» певец получил различного содержания комментарии.
«Если вдруг я включу телевизор в новогоднюю ночь и там не будет голубого огонька, это будет мой лучший НГ в жизни», «А как же люди, которые жили с зарплаты? И кто-то и раньше не мог ходить на концерты, а у кого-то на телевизор нет денег! Но они живут как-то. Скребут копейки на хлеб! Как-то так! Здоровье важней всего! Поэтому песни хорошо, но жить хочется», «Сидят без средств к существованию. Серьезно?» — пишут комментаторы.