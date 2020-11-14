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Меладзе призвал российских звезд бойкотировать съемки в новогодних программах

Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов бойкотировать съемки новогодних телепрограмм в знак протеста из-за ограничения числа зрителей на концертах до 15 января.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

По мнению певца, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то им запрещено принимать участие и в новогодних съемках.

Меладзе считает, что было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах: «И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ».

«Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — написал Меладзе.

Он напомнил, что без работы из-за пандемии остались не только артисты, но и музыканты, техники, промоутеры и прочие работники сферы развлечений, пишет bfm.ru.

В ответ «на инициативу» певец получил различного содержания комментарии.

«Если вдруг я включу телевизор в новогоднюю ночь и там не будет голубого огонька, это будет мой лучший НГ в жизни», «А как же люди, которые жили с зарплаты? И кто-то и раньше не мог ходить на концерты, а у кого-то на телевизор нет денег! Но они живут как-то. Скребут копейки на хлеб! Как-то так! Здоровье важней всего! Поэтому песни хорошо, но жить хочется», «Сидят без средств к существованию. Серьезно?» — пишут комментаторы.

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