1 апреля
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Лучшие комедии 21 века, которые можно посмотреть на День смеха

Канал «Комедия» поделился лучшими комедийными фильмами 21 века, сообщает ТАСС. Пародии на популярные блокбастеры, трагикомедии и мокьюментари — идеальные варианты, чтобы отметить самый смешной день в году.

"Мальчишник в Вегасе"
"Мальчишник в Вегасе"
Кадр из фильма

Первое место — «Мальчишник в Вегасе». Фильм покажет события после вечеринки, прошедшей в честь прощания с холостой жизнью. Компания друзей пытается вспомнить, что за ребенок в шкафу их номера, откуда в ванной тигр и почему у одного из них нет зуба. Но самое главное: куда подевался жених?

Вторым в топе лучших оказалась детективная комедия «Отель „Гранд Будапешт“». События происходит за несколько лет до Второй мировой войны. Картина расскажет об опасных приключениях легендарного консьержа Густава и молодого портье Зеро Мустафы, работающих в отеле.

&quot;Отель &quot;Гранд Будапешт&quot;&quot;
«Отель „Гранд Будапешт“»
Кадр из фильма

Третье место — у британской черной комедии «Зомби по имени Шон». Это пародия на классический фильм про зомби, в котором парень с нудной работой и скучной жизнью оказывается в центре апокалипсиса.

Четвертой в рейтинге стала основанная на реальных событиях французская комедийная драма «1+1». Парализованный аристократ нанимает в качестве помощника самого неподходящего для этой работы человека — молодого темнокожего парня, только что вышедшего из тюрьмы. История абсолютно разных по социальному статусу, воспитанию, интересам людей, которые нашли общий язык.

&quot;Неприкасаемые&quot;
«Неприкасаемые»
Кадр из фильма

На пятом месте расположился «Холоп» Клима Шипенко — до 2023 года это был самый кассовый российский филь, который собрал в прокате более 3 млрд рублей. Кстати, вторая часть должна порадовать зрителей в кинотеатрах уже в этом году.

Кадр из фильма &quot;Холоп&quot;.
Кадр из фильма «Холоп».
www.kinopoisk.ru.

Во вторую пятерку лучших фильмов нового века вошли «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Борат» Ларри Чарльза, «Победители шоу» Кристофера Геста, «Пипец» Мэттью Вона и «Я худею» Алексея Нужного.

Рейтинг составили на основе анализа подборок ведущих мировых и отечественных изданий, экспертных и зрительских рейтингов и кассовых сборов.

Ранее стало известно, что невышедший фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V» слили в сеть.

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