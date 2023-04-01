Канал «Комедия» поделился лучшими комедийными фильмами 21 века, сообщает ТАСС. Пародии на популярные блокбастеры, трагикомедии и мокьюментари — идеальные варианты, чтобы отметить самый смешной день в году.

Первое место — «Мальчишник в Вегасе». Фильм покажет события после вечеринки, прошедшей в честь прощания с холостой жизнью. Компания друзей пытается вспомнить, что за ребенок в шкафу их номера, откуда в ванной тигр и почему у одного из них нет зуба. Но самое главное: куда подевался жених?

Вторым в топе лучших оказалась детективная комедия «Отель „Гранд Будапешт“». События происходит за несколько лет до Второй мировой войны. Картина расскажет об опасных приключениях легендарного консьержа Густава и молодого портье Зеро Мустафы, работающих в отеле.

«Отель „Гранд Будапешт“» Кадр из фильма

Третье место — у британской черной комедии «Зомби по имени Шон». Это пародия на классический фильм про зомби, в котором парень с нудной работой и скучной жизнью оказывается в центре апокалипсиса.

Четвертой в рейтинге стала основанная на реальных событиях французская комедийная драма «1+1». Парализованный аристократ нанимает в качестве помощника самого неподходящего для этой работы человека — молодого темнокожего парня, только что вышедшего из тюрьмы. История абсолютно разных по социальному статусу, воспитанию, интересам людей, которые нашли общий язык.

«Неприкасаемые» Кадр из фильма

На пятом месте расположился «Холоп» Клима Шипенко — до 2023 года это был самый кассовый российский филь, который собрал в прокате более 3 млрд рублей. Кстати, вторая часть должна порадовать зрителей в кинотеатрах уже в этом году.

Кадр из фильма «Холоп». www.kinopoisk.ru.

Во вторую пятерку лучших фильмов нового века вошли «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Борат» Ларри Чарльза, «Победители шоу» Кристофера Геста, «Пипец» Мэттью Вона и «Я худею» Алексея Нужного.

Рейтинг составили на основе анализа подборок ведущих мировых и отечественных изданий, экспертных и зрительских рейтингов и кассовых сборов.

Ранее стало известно, что невышедший фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V» слили в сеть.