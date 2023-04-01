Первое место — «Мальчишник в Вегасе». Фильм покажет события после вечеринки, прошедшей в честь прощания с холостой жизнью. Компания друзей пытается вспомнить, что за ребенок в шкафу их номера, откуда в ванной тигр и почему у одного из них нет зуба. Но самое главное: куда подевался жених?
Вторым в топе лучших оказалась детективная комедия «Отель „Гранд Будапешт“». События происходит за несколько лет до Второй мировой войны. Картина расскажет об опасных приключениях легендарного консьержа Густава и молодого портье Зеро Мустафы, работающих в отеле.
Третье место — у британской черной комедии «Зомби по имени Шон». Это пародия на классический фильм про зомби, в котором парень с нудной работой и скучной жизнью оказывается в центре апокалипсиса.
Четвертой в рейтинге стала основанная на реальных событиях французская комедийная драма «1+1». Парализованный аристократ нанимает в качестве помощника самого неподходящего для этой работы человека — молодого темнокожего парня, только что вышедшего из тюрьмы. История абсолютно разных по социальному статусу, воспитанию, интересам людей, которые нашли общий язык.
На пятом месте расположился «Холоп» Клима Шипенко — до 2023 года это был самый кассовый российский филь, который собрал в прокате более 3 млрд рублей. Кстати, вторая часть должна порадовать зрителей в кинотеатрах уже в этом году.
Во вторую пятерку лучших фильмов нового века вошли «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Борат» Ларри Чарльза, «Победители шоу» Кристофера Геста, «Пипец» Мэттью Вона и «Я худею» Алексея Нужного.
Рейтинг составили на основе анализа подборок ведущих мировых и отечественных изданий, экспертных и зрительских рейтингов и кассовых сборов.
Ранее стало известно, что невышедший фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V» слили в сеть.