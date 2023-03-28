Не вышедший фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V» слили в сеть

Портал DTF заметил, что фильм появился на «пиратских» трекерах 26 марта. К описанию релиза указали качество WEB-DL — копия, предназначенная для онлайн-кинотеатров.
Пользователи RuTracker предположили, что фильм должны были показать на фестивале, но произошла утечка данных.
Режиссер фильма Виктор Гинзбург заявил Telegram-каналу «Осторожно новости», что в сеть попала старая версия картины. В ней нет некоторых сцен, эпизодов и «много чего еще».
Что это за фильм?
Фильм рассказывает о расе вампиров, среди которых находятся представители мировой элиты. В их ряды случайно попадает простой парень Рома и становится вампиром. Рома пытается прижиться в новом для себя мире «нечисти» и не потерять самого себя.
Хронометраж ленты — 1 час 54 минуты. Главные роли исполнили Павел Табаков, Таисия Радченко, Виктор Вержбицкий и рэпер Оксимирон* (Мирон Федоров, признан иноагентом).
Бюджет картины составил 460 млн рублей, по данным «Кинопоиска».
Почему премьеру откладывают уже несколько лет?
Фильм должен был выйти еще в ноябре 2021 года, но премьеру отложили на следующий год из-за пандемии COVID-19.
Позже релиз картины отложили на неопределенный срок из-за отказа Минкульта выдать прокатное удостоверение.