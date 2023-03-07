В сети появились кадры со съемок будущего фестивального фильма с алтайским актером

Одну из главных ролей кинокартины исполнил заслуженный артист республики Алтай Амаду Мамадаков, известный по работе в фильмах «Девятая рота», «Солдаты» и «Двадцать восемь панфиловцев».
«Хам Арах (Почти Шаман)» — это короткометражный художественный фильм, психологический триллер и драма режиссера Михаила Мерзликина.
Создатели планируют отправлять работу на фестивали, по итогам которых кинокомпания сможет создать полнометражную версию истории.
В основу сюжета легла повесть Алексея Сагатаева «Аниматор».
Сейчас съемки уже подошли к концу, а киностудия обещает в ближайшем будущем порадовать зрителей.
Ранее мы рассказали 8 фактов о том, как почти 100 лет назад на Алтае снимали фильм «Красный газ».