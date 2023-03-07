7 марта
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Кино и ТВ

В сети появились кадры со съемок будущего фестивального фильма с алтайским актером

В Хакасии 6 и 7 марта снимают «Хам Арах (Почти Шаман)». Кадрами со съемочной площадки поделилась кинокомпания «Ветер перемен».

Кадры со съемок фильма "Хам Арах (Почти Шаман)"
Кадры со съемок фильма "Хам Арах (Почти Шаман)"
Кинокомпания "Ветер перемен"

Одну из главных ролей кинокартины исполнил заслуженный артист республики Алтай Амаду Мамадаков, известный по работе в фильмах «Девятая рота», «Солдаты» и «Двадцать восемь панфиловцев».

«Хам Арах (Почти Шаман)» — это короткометражный художественный фильм, психологический триллер и драма режиссера Михаила Мерзликина.

Создатели планируют отправлять работу на фестивали, по итогам которых кинокомпания сможет создать полнометражную версию истории.

В основу сюжета легла повесть Алексея Сагатаева «Аниматор».

Сейчас съемки уже подошли к концу, а киностудия обещает в ближайшем будущем порадовать зрителей.

Ранее мы рассказали 8 фактов о том, как почти 100 лет назад на Алтае снимали фильм «Красный газ».

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