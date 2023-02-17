Криминальный боевик «Джон Уик 4» официально покажут в России

Продюсеры Рубен Дишдишян и Вадим Иванов решили порадовать отечественных зрителей и показать четвертый фильм о Джоне Уике в России.
Неизвестно, как им удалось договориться с американским мэйджором Lionsgate — подробности не раскрываются.
Четвертая часть франшизы «Джон Уик» выйдет в российский прокат 23 марта 2023 года.
В фильме снялись Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Донни Йен и Билл Скарсгард.
«Газета.ru» сообщает, что четвертая часть криминального боевика станет самой длинной во франшизе. Она будет идти 2 часа и 49 минут.
Ранее стало известно, что Disney начал работу над продолжениями «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса».