17 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Кино и ТВ

Криминальный боевик «Джон Уик 4» официально покажут в России

Фильм «Джон Уик 4» официально появится в российском прокате в марте 2023 года. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».

Фильм "Джон Уик 4"
Фильм "Джон Уик 4"
Кинопоиск

Продюсеры Рубен Дишдишян и Вадим Иванов решили порадовать отечественных зрителей и показать четвертый фильм о Джоне Уике в России.

Неизвестно, как им удалось договориться с американским мэйджором Lionsgate — подробности не раскрываются.

Четвертая часть франшизы «Джон Уик» выйдет в российский прокат 23 марта 2023 года.

В фильме снялись Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Донни Йен и Билл Скарсгард.

«Газета.ru» сообщает, что четвертая часть криминального боевика станет самой длинной во франшизе. Она будет идти 2 часа и 49 минут.

Ранее стало известно, что Disney начал работу над продолжениями «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость