Вслед за Аватаром. Новый зарубежный фильм без лицензии уже показывают в кинотеатрах Барнаула

«Киномир» выпустил расписание на четыре дня вперед. На данный момент вторую часть «Кота в сапогах» показывает только один кинотеатр — в ТРЦ «Арена»:
31 января — 1 февраля
12:00 2D
14:00 2D
2−3 февраля
13:30 2D
15:30 2D
Цены не слишком высокие — от 250 до 280 рублей. Напоминаем, что цены на «Аватар 2» в том же кинотеатре начинались от 500 рублей.
Вечерних киносеансов нет. Также неизвестно, будут ли показывать фильм в Бийске.
Правила покупки билетов остались прежними. Билет на киносеанс можно купить только в кассе кинотеатра. Дисконтные карты, пригласительные билеты, сертификаты и прочее — не действуют.
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