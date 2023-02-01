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Кино и ТВ

Вслед за Аватаром. Новый зарубежный фильм без лицензии уже показывают в кинотеатрах Барнаула

После успеха фильма «Аватар: Путь воды» на барнаульские экраны вышел новый фильм без лицензии — «Кот в сапогах 2». Рассказываем, где его можно посмотреть.

Кот в сапогах 2
Кот в сапогах 2
Кинопоиск

«Киномир» выпустил расписание на четыре дня вперед. На данный момент вторую часть «Кота в сапогах» показывает только один кинотеатр — в ТРЦ «Арена»:

31 января — 1 февраля

12:00 2D
14:00 2D

2−3 февраля

13:30 2D
15:30 2D

Кот в сапогах 2
Кот в сапогах 2
Кинопоиск

Цены не слишком высокие — от 250 до 280 рублей. Напоминаем, что цены на «Аватар 2» в том же кинотеатре начинались от 500 рублей.

Вечерних киносеансов нет. Также неизвестно, будут ли показывать фильм в Бийске.

Правила покупки билетов остались прежними. Билет на киносеанс можно купить только в кассе кинотеатра. Дисконтные карты, пригласительные билеты, сертификаты и прочее — не действуют.

Ранее стало известно, почему фильм «Чебурашка» стал самым популярным в России.

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