12 января
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Кино и ТВ

Путь до «Аватара». Где в Барнауле посмотреть долгожданную премьеру и как купить эксклюзивные билеты

На отечественные экраны вышел зарубежный фильм «Аватар: Путь воды» 12 января. Его покажут в четырех кинотеатрах Алтайского края. А билеты на него можно будет купить только в кассе. Altapress.ru рассказывает, как и где посмотреть долгожданную киноленту.

Попкорн, кино.
Попкорн, кино.
СС0
1
В каких кинотеатрах Барнаула покажут новый фильм?

Расписание сеансов на «Аватар 2» можно посмотреть на сайте «Киномира» (в отдельной новости) и в группе «Тот самый фильм» во «Вконтакте».

Отметим, что информацию «Киномиру» предоставил рекламодатель ИП Юсуфов Д. А., арендующий залы кинотеатров.

Фильм покажут в 2D и 3D форматах, а в IMAX — нет.

2
Кинотеатр «Мир»

12−13 января

  • 10:00 — 2D
  • 13:30 — 3D
  • 17:00 — 2D
  • 20:30 — 3D

14−15 января

  • 11:00 — 2D
  • 14:30 — 3D
  • 18:00 — 2D
  • 21:30 — 3D

Билеты стоят от 300 рублей.

Фильм &quot;Аватар: путь воды&quot;.
Фильм «Аватар: путь воды».
kinopoisk.ru
3
ТРЦ «Арена»

12 января

  • 13:30 — 2D
  • 17:00 — 3D
  • 20:30 — 3D

13 января

  • 11:00 — 3D
  • 13:30 — 2D
  • 14:30 — 3D
  • 17:00 — 3D
  • 18:00 — 3D
  • 20:30 — 3D
  • 21:30 — 3D

14−15 января

  • 11:00 — 2D
  • 14:30 — 3D
  • 18:00 — 3D
  • 21:30 — 3D

Билеты стоят от 500 рублей.

4
ТРЦ «Галактика»

12−13 января

  • 12:30 — 3D
  • 16:05 — 2D
  • 19:40 — 3D

14−15 января

  • 11:00 — 2D
  • 14:30 — 3D
  • 18:00 — 3D
  • 21:30 — 3D

Билеты стоят от 400 рублей.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
unsplash.com
5
ТЦ «Пионер»

Также фильм покажут в кинотеатре «Пионер».

  • 10:10 — 2D
  • 10:40 — 3D
  • 13:50 — 2D
  • 14:20 — 3D
  • 17:30 — 2D
  • 18:00 — 3D
  • 21:10 — 2D
  • 21:40 — 3D

Билеты стоят от 400 рублей.

6
Где посмотреть «Аватар 2» в Бийске?

В Бийске «Аватара 2» покажут в ТРК «Воскресенье» с 12 по 15 января.

12−15 января

  • 10:30 — 2D
  • 14:00 — 3D
  • 17:30 — 3D
  • 21:00 — 3D

Билеты стоят от 300 рублей.

Фильм &quot;Аватар: путь воды&quot;.
Фильм «Аватар: путь воды».
kinopoisk.ru
7
Стоимость билетов

Билеты на «Аватара» можно купить только на кассе того кинотеатра, в котором вы хотите посмотреть фильм. Продажи онлайн и через приложение недоступны. Поэтому «Киномир» даже убрал афишу фильма.

Дисконтные карты, пригласительные билеты и сертификаты действовать не будут. Также нельзя забронировать места.

Стоимость билетов в разных кинотеатрах может отличаться. В «Мире» цены довольно демократичные и начинаются от 300 рублей. На 50−100 рублей дороже вечерние сеансы. Такая же стоимость в ТРК «Воскресенье».

Чего не скажешь о ценах в кинотеатрах в «Арене» и «Галактике». Там стоимость билетов начинается от 400−500 рублей, независимо от времени сеанса. В «Арене» также продают vip-билеты, которые стоят от 800 до 1 тыс. рублей.

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