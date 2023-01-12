Путь до «Аватара». Где в Барнауле посмотреть долгожданную премьеру и как купить эксклюзивные билеты

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Стоимость билетов

Билеты на «Аватара» можно купить только на кассе того кинотеатра, в котором вы хотите посмотреть фильм. Продажи онлайн и через приложение недоступны. Поэтому «Киномир» даже убрал афишу фильма.

Дисконтные карты, пригласительные билеты и сертификаты действовать не будут. Также нельзя забронировать места.

Стоимость билетов в разных кинотеатрах может отличаться. В «Мире» цены довольно демократичные и начинаются от 300 рублей. На 50−100 рублей дороже вечерние сеансы. Такая же стоимость в ТРК «Воскресенье».

Чего не скажешь о ценах в кинотеатрах в «Арене» и «Галактике». Там стоимость билетов начинается от 400−500 рублей, независимо от времени сеанса. В «Арене» также продают vip-билеты, которые стоят от 800 до 1 тыс. рублей.