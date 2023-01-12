Путь до «Аватара». Где в Барнауле посмотреть долгожданную премьеру и как купить эксклюзивные билеты

Расписание сеансов на «Аватар 2» можно посмотреть на сайте «Киномира» (в отдельной новости) и в группе «Тот самый фильм» во «Вконтакте».
Отметим, что информацию «Киномиру» предоставил рекламодатель ИП Юсуфов Д. А., арендующий залы кинотеатров.
Фильм покажут в 2D и 3D форматах, а в IMAX — нет.
12−13 января
- 10:00 — 2D
- 13:30 — 3D
- 17:00 — 2D
- 20:30 — 3D
14−15 января
- 11:00 — 2D
- 14:30 — 3D
- 18:00 — 2D
- 21:30 — 3D
Билеты стоят от 300 рублей.
12 января
- 13:30 — 2D
- 17:00 — 3D
- 20:30 — 3D
13 января
- 11:00 — 3D
- 13:30 — 2D
- 14:30 — 3D
- 17:00 — 3D
- 18:00 — 3D
- 20:30 — 3D
- 21:30 — 3D
14−15 января
- 11:00 — 2D
- 14:30 — 3D
- 18:00 — 3D
- 21:30 — 3D
Билеты стоят от 500 рублей.
12−13 января
- 12:30 — 3D
- 16:05 — 2D
- 19:40 — 3D
14−15 января
- 11:00 — 2D
- 14:30 — 3D
- 18:00 — 3D
- 21:30 — 3D
Билеты стоят от 400 рублей.
Также фильм покажут в кинотеатре «Пионер».
- 10:10 — 2D
- 10:40 — 3D
- 13:50 — 2D
- 14:20 — 3D
- 17:30 — 2D
- 18:00 — 3D
- 21:10 — 2D
- 21:40 — 3D
Билеты стоят от 400 рублей.
В Бийске «Аватара 2» покажут в ТРК «Воскресенье» с 12 по 15 января.
12−15 января
- 10:30 — 2D
- 14:00 — 3D
- 17:30 — 3D
- 21:00 — 3D
Билеты стоят от 300 рублей.
Билеты на «Аватара» можно купить только на кассе того кинотеатра, в котором вы хотите посмотреть фильм. Продажи онлайн и через приложение недоступны. Поэтому «Киномир» даже убрал афишу фильма.
Дисконтные карты, пригласительные билеты и сертификаты действовать не будут. Также нельзя забронировать места.
Стоимость билетов в разных кинотеатрах может отличаться. В «Мире» цены довольно демократичные и начинаются от 300 рублей. На 50−100 рублей дороже вечерние сеансы. Такая же стоимость в ТРК «Воскресенье».
Чего не скажешь о ценах в кинотеатрах в «Арене» и «Галактике». Там стоимость билетов начинается от 400−500 рублей, независимо от времени сеанса. В «Арене» также продают vip-билеты, которые стоят от 800 до 1 тыс. рублей.
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