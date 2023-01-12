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Кино и ТВ

«Аватар 2» пропал из приложений и с сайта Киномира

Фильм «Аватар 2: Путь воды» вышел в прокат в российских кинотеатрах 12 января. Но афиша фильма пропала с сайта и приложения «Киномира».

Фильм "Аватар: путь воды".
Фильм "Аватар: путь воды".
kinopoisk.ru

«Киномир» убрал объявление о фильме с сайта и из приложения, поскольку не продает билеты на эту ленту онлайн. Их можно приобрести только в кассах кинотеатра за наличную и безналичную оплату.

Билет следует покупать в кинотеатре, где вы планируете смотреть блокбастер. Дисконтные карты, пригласительные билеты и сертификаты действовать не будут. Также нельзя забронировать места.

«Аватар 2» — первый западный фильм, который покажут в России нелегально. Ранее киносеть не показывала картины без согласия правообладателя.

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