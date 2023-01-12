«Аватар 2» пропал из приложений и с сайта Киномира

«Киномир» убрал объявление о фильме с сайта и из приложения, поскольку не продает билеты на эту ленту онлайн. Их можно приобрести только в кассах кинотеатра за наличную и безналичную оплату.
Билет следует покупать в кинотеатре, где вы планируете смотреть блокбастер. Дисконтные карты, пригласительные билеты и сертификаты действовать не будут. Также нельзя забронировать места.
«Аватар 2» — первый западный фильм, который покажут в России нелегально. Ранее киносеть не показывала картины без согласия правообладателя.
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