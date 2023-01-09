9 января
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Кино и ТВ

Брэд Питт планирует уйти из кино и заняться виноградником

Актер Брэд Питт планирует оставить съемки в кино и уйти на пенсию, сообщает Lenta.ru.

Брэд Питт.
Брэд Питт.
СС0.

Брэд Питт задумался оставить Голливуд после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment.

Таблоид Page Six сообщает, что актер собирается эмигрировать во Францию и занимать виноградником, искусством и изготовлением мебели.

Другой источник также отметил желание Питта жить спокойной жизнью. Издание сообщает, что вероятно актер не сразу уйдет из кино и продолжит сниматься. Однако он будет «держаться подальше» от кинобизнеса.

Ранее стало известно, что Джонни Депп все-таки не вернется к роли Капитана Джека Воробья.

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