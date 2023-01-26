«Папины дочки» возвращаются на экраны. Что известно о любимом ситкоме

В центре сериала окажется Веник, муж Даши Васнецовой. Вернее, бывший муж — ведь Даша сбежит в канун их свадьбы, оставив ему прощальное письмо, обручальное кольцо и четверо очаровательных дочерей. Так что Венику предстоит повторить судьбу Сергея Васнецова.
Помогать многодетному отцу будут Сергей (Андрей Леонов) и Людмила Васнецовы (Нонна Гришаева), бабушка и прабабушка Антонина Семеновна (Ольга Волкова). Отеческую фигуру воплотит олигарх Василий Федотов (Александр Олешко).
На экраны вернутся Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна) и Мирослава Карпович (Маша). Они же снялись в новогоднем тизере «Папиных дочек» на СТС.
Неизвестно, появится ли виновница сериала Даша. В тизере лишь использовали ее голос из оригинала, тело же сыграла другая актриса.
Екатерина Старшова (Пуговка), по всей вероятности, в сериале не появится. Ее мать сообщила, что актриса уехала из России. Издание Mash также сообщает, что в продолжении не будет Дарьи Мельниковой (Жени).
В первую очередь это дочки Веника и Даши — Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова).
В 14-м сезоне «Папиных дочек» в семьей Васнецовых случилось пополнение. У Даши с Веником родилась первая дочь Соня, а у Сергея и Людмилы — долгожданный сын.
Развивалась личная жизнь и других героинь. Так Галина Сергеевна рассталась с Полежайкиным, так как поняла, что испытывает к нему лишь материнские чувства. Маша тем временем встречается с Феликсом (Кирилл Каганович), их с Галей соседом и тележурналистом, а затем — с десантником Вадимом (Дмитрий Белоцерковский), который приезжает из Красноярска.
В предпоследнем, девятнадцатом сезоне, вышедшем в эфир в 2013 году, вся семья Васнецовых вместе с Бубликом переезжает в подмосковный поселок Лохово.
За 10 лет после окончания сериала жизнь у звездных дочек сложилась по разному. Мирослава Карпович (Маша Васнецова) занималась озвучиванием, а также снялась в хорроре «Невеста» Святослава Подгаевского.
О карьере Анастасии Сиваевой (Даша Васнецова) ничего не известно. После «Папиных дочек» она практически не появлялась на экранах.
Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) активно продолжала сниматься в кино и выступала в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, который продюссирует ее муж, бывший фигурист Илья Авербух. Сейчас она взяла перерыв в связи с проблемами со здоровьем.
Дарью Мельникову (Женя Васнецова) также можно часто увидеть на экранах. Из последнего — она снялась в сериале «ЮЗЗЗ» и готовится к роли Ольги Горшневой в грядущей картине «Король и Шут».
А вот любимая всеми Пуговка — Екатерина Старшова — оставила кинокарьеру. В 2019 году она поступила в МГУ на специальность по медицине и планирует переехать в Великобританию.
Пока что создатели не раскрывают примерной даты премьеры. По предварительным данным, первые серии должны выйти на СТС в конце 2023 года, сообщает StarHit.
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