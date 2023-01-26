«Папины дочки» возвращаются на экраны. Что известно о любимом ситкоме

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Как сложилась карьера звездных дочек?

За 10 лет после окончания сериала жизнь у звездных дочек сложилась по разному. Мирослава Карпович (Маша Васнецова) занималась озвучиванием, а также снялась в хорроре «Невеста» Святослава Подгаевского.

О карьере Анастасии Сиваевой (Даша Васнецова) ничего не известно. После «Папиных дочек» она практически не появлялась на экранах.

Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) активно продолжала сниматься в кино и выступала в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, который продюссирует ее муж, бывший фигурист Илья Авербух. Сейчас она взяла перерыв в связи с проблемами со здоровьем.

Дарью Мельникову (Женя Васнецова) также можно часто увидеть на экранах. Из последнего — она снялась в сериале «ЮЗЗЗ» и готовится к роли Ольги Горшневой в грядущей картине «Король и Шут».

А вот любимая всеми Пуговка — Екатерина Старшова — оставила кинокарьеру. В 2019 году она поступила в МГУ на специальность по медицине и планирует переехать в Великобританию.