26 января
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Кино и ТВ

«Папины дочки» возвращаются на экраны. Что известно о любимом ситкоме

Спустя 10 лет любимый российский ситком «Папины дочки» возвращаются на экраны. Start и СТС уже приступили к съемкам сериала, сообщает «Кинопоиск». Altapres.ru рассказывает, когда выйдет обновленный ситком, какой будет сюжет и как изменились героини.

Новые "Папины дочки"
Новые "Папины дочки"
Кинопоиск
1
О чем расскажет новый сюжет?

В центре сериала окажется Веник, муж Даши Васнецовой. Вернее, бывший муж — ведь Даша сбежит в канун их свадьбы, оставив ему прощальное письмо, обручальное кольцо и четверо очаровательных дочерей. Так что Венику предстоит повторить судьбу Сергея Васнецова.

Помогать многодетному отцу будут Сергей (Андрей Леонов) и Людмила Васнецовы (Нонна Гришаева), бабушка и прабабушка Антонина Семеновна (Ольга Волкова). Отеческую фигуру воплотит олигарх Василий Федотов (Александр Олешко).

Новые &quot;Папины дочки&quot;
Новые «Папины дочки»
Кинопоиск
2
Все ли пять дочек вернутся на экраны?

На экраны вернутся Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна) и Мирослава Карпович (Маша). Они же снялись в новогоднем тизере «Папиных дочек» на СТС.

Неизвестно, появится ли виновница сериала Даша. В тизере лишь использовали ее голос из оригинала, тело же сыграла другая актриса.

Екатерина Старшова (Пуговка), по всей вероятности, в сериале не появится. Ее мать сообщила, что актриса уехала из России. Издание Mash также сообщает, что в продолжении не будет Дарьи Мельниковой (Жени).

3
Какие новые герои появятся в сериале?

В первую очередь это дочки Веника и Даши — Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова).

Новые &quot;Папины дочки&quot;
Новые «Папины дочки»
Кинопоиск
4
Какой был финал старого сериала?

В 14-м сезоне «Папиных дочек» в семьей Васнецовых случилось пополнение. У Даши с Веником родилась первая дочь Соня, а у Сергея и Людмилы — долгожданный сын.

Развивалась личная жизнь и других героинь. Так Галина Сергеевна рассталась с Полежайкиным, так как поняла, что испытывает к нему лишь материнские чувства. Маша тем временем встречается с Феликсом (Кирилл Каганович), их с Галей соседом и тележурналистом, а затем — с десантником Вадимом (Дмитрий Белоцерковский), который приезжает из Красноярска.

В предпоследнем, девятнадцатом сезоне, вышедшем в эфир в 2013 году, вся семья Васнецовых вместе с Бубликом переезжает в подмосковный поселок Лохово.

Новые &quot;Папины дочки&quot;
Новые «Папины дочки»
Кинопоиск
5
Как сложилась карьера звездных дочек?

За 10 лет после окончания сериала жизнь у звездных дочек сложилась по разному. Мирослава Карпович (Маша Васнецова) занималась озвучиванием, а также снялась в хорроре «Невеста» Святослава Подгаевского.

О карьере Анастасии Сиваевой (Даша Васнецова) ничего не известно. После «Папиных дочек» она практически не появлялась на экранах.

Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) активно продолжала сниматься в кино и выступала в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, который продюссирует ее муж, бывший фигурист Илья Авербух. Сейчас она взяла перерыв в связи с проблемами со здоровьем.

Дарью Мельникову (Женя Васнецова) также можно часто увидеть на экранах. Из последнего — она снялась в сериале «ЮЗЗЗ» и готовится к роли Ольги Горшневой в грядущей картине «Король и Шут».

А вот любимая всеми Пуговка — Екатерина Старшова — оставила кинокарьеру. В 2019 году она поступила в МГУ на специальность по медицине и планирует переехать в Великобританию.

Новые &quot;Папины дочки&quot;
Новые «Папины дочки»
Кинопоиск
6
Когда выйдет сериал?

Пока что создатели не раскрывают примерной даты премьеры. По предварительным данным, первые серии должны выйти на СТС в конце 2023 года, сообщает StarHit.

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