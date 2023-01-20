Монархия XXI века. О чем новый сериал «Фандорин. Азазель»

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Чем сериал отличается от книги?

Сериал «Фандорин.Азазель» ухватил основные мотивы книги, но авторы внесли коррективы. Так, сюжет разворачивается не в Москве 1876 года, а в современном Санкт-Петербурге. Эраст Фандорин здесь юный, неопытный, хорошо воспитанный и только учится азам сыскного дела.

Режиссер показывает зрителю не только детектив, но и альтернативную историю XXI века. Ни Февральской, ни Октябрьской революций не было, в стране сохранилась монархия и она гордо назвается Российской Империей.