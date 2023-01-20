20 января
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Кино и ТВ

Монархия XXI века. О чем новый сериал «Фандорин. Азазель»

Новая экранизация романа Бориса Акунина «Фандорин. Азазель» вышла 19 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Рассказываем, как в сериале показали альтернативный XXI век и почему молодой Эраст Фандорин надел платье.

Мини-сериал "Фандорин. Азазель"
Мини-сериал "Фандорин. Азазель"
Кинопоиск
1
Что за книга — «Азазель»?

«Азазель» — первая книга Бориса Акунина из цикла приключений сыщика Эраста Фандорина. Основной жанр серии — детектив, но есть отголоски и других направлений.

К примеру, «Азазель» — конспирологический детектив. Весь сюжет завязан на политических интригах, заговоре секретной организации и шпионских расследованиях.

2
Чем сериал отличается от книги?

Сериал «Фандорин.Азазель» ухватил основные мотивы книги, но авторы внесли коррективы. Так, сюжет разворачивается не в Москве 1876 года, а в современном Санкт-Петербурге. Эраст Фандорин здесь юный, неопытный, хорошо воспитанный и только учится азам сыскного дела.

Режиссер показывает зрителю не только детектив, но и альтернативную историю XXI века. Ни Февральской, ни Октябрьской революций не было, в стране сохранилась монархия и она гордо назвается Российской Империей.

3
Альтернативная Россия в сериале

Жители Российской империи пользуются модными смартфонами локального бренда, ездят на отечественных навороченных машинах и мотоциклах, а о своей жизни рассказывают в российской соцсети «Портретъ».

При этом структура общества осталась на уровне конца XIX века.

Изменились и названия некоторых улиц. Упоминают станции аквабуса Белогвардейская и Проспект Ольги Велико". А про Владимира Ленина в светском обществе ходят слухи, что «ему сделали мавзолей в Аргентине, и он лежит там мумифицированный».

Мини-сериал &quot;Фандорин. Азазель&quot;
Мини-сериал «Фандорин. Азазель»
Кинопоиск
4
Кто играет главные роли?

Главную роль Эраста Фандорина исполняет Владислав Тирон, Лизы — Мила Ершова, а Николая III сыграл Максим Матвеев. В роли внука вождя пролетариата — Евгений Серзин.

В сериале снялась и Екатерина Варнава — она играет Стриевскую.

Мини-сериал &quot;Фандорин. Азазель&quot;
Мини-сериал «Фандорин. Азазель»
Кинопоиск
5
Когда будут выходить новые серии?

Новые серии будут размещать еженедельно по четвергам. Всего планируют шесть серий.

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