17 января
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Кино и ТВ

На Алтае хотят снять сериал о мажоре из Москвы

На Алтае хотят снять сериал о туристе из Москвы, который приехал в регион, чтобы справиться с выгоранием. Об этом сообщил замминистра культуры региона Алексей Бочаров.

Попкорн, кино
Попкорн, кино
СС0

Рабочее название сериала — «Выгорание». Сюжет будет сосредоточен вокруг московского туриста, который приехал на Алтай, чтобы отдохнуть от работы.

С ним происходит несчастный случай, и появляется его двойник — представитель социального андеграунда. Идея сериала появилась в рамках выездных киношкол от Гильдии кинодраматургов России осенью 2022 года.

Работать над сценарием будет президент Гильдии кинодраматургов СК РФ Алексей Алешковский и группа молодых алтайских сценаристов. Планируют два сезона по 16 серий.

Съемки хотят начать весной-летом 2023 года.

«Мы постараемся аккумулировать те ресурсы, которые уже есть у бюджетных организаций, телерадиокомпаний, а также частных организаций. А дальше, если машина поедет быстро, купим ей новые колеса», — рассказал Алексей Бочаров.

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