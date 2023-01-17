На Алтае хотят снять сериал о мажоре из Москвы

На Алтае хотят снять сериал о туристе из Москвы, который приехал в регион, чтобы справиться с выгоранием. Об этом сообщил замминистра культуры региона Алексей Бочаров.

Рабочее название сериала — «Выгорание». Сюжет будет сосредоточен вокруг московского туриста, который приехал на Алтай, чтобы отдохнуть от работы.

С ним происходит несчастный случай, и появляется его двойник — представитель социального андеграунда. Идея сериала появилась в рамках выездных киношкол от Гильдии кинодраматургов России осенью 2022 года.

Работать над сценарием будет президент Гильдии кинодраматургов СК РФ Алексей Алешковский и группа молодых алтайских сценаристов. Планируют два сезона по 16 серий.

Съемки хотят начать весной-летом 2023 года.