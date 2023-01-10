Алтайское кино. Перестанет ли это словосочетание восприниматься как анекдот

Кинематограф в Алтайском крае пребывает в зачаточном состоянии. Власти пытаются помогать отрасли, но достаточно ли будет принимаемых ими мер? В этом разбирался altapress.ru.

Нулевой уровень

В Алтайском крае киноиндустрия как явление отсутствует. Есть отделение Союза кинематографистов, члены которого снимают 2−3 документальных фильма в год, и все. Даже замминистра культуры региона Алексей Бочаров признал, что отрасль находится на нулевом уровне.

Вместе с тем, он указал на то, что сложившаяся из-за охлаждения отношений с Западом ситуация с дефицитом киноконтента (утрачено 65%) благоприятна для развития «импортозамещающего» регионального кинематографа.

Алексей Бочаров,

замглавы минкульта АК:

Творческие процессы в отрасли кино в России не могли удовлетворять, наверное, никого. Теперь же мы просто вынуждены создавать качественный отечественный продукт. Однако силами одних лишь Москвы и Петербурга эту проблему не решить.

Алексей Бочаров. Скриншот видео.

Но есть нюанс…

Председатель кинокомиссии Дальневосточного федерального округа Алексей Романов назвал главной проблемой регионального кино отсутствие в федеральном реестре государственного заказа понятия кинопроизводства. Из-за этого у субъектов РФ нет легальных механизмов его финансирования.

Алексей Романов,

председатель кинокомиссии ДФО:

Наши депутаты обратились в Госдуму, в первом квартале будет рассмотрен проект внесения изменений в закон о государственной поддержке кинематографии в России.

Алексей Романов. Скриншот видео.

Не про вашу честь

Деньги на поддержку кинематографа выделяются — по линии Минкульта РФ. Только вот до регионов они, как правило, не доходят. Так утверждает руководитель государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина.

Сардана Саввина,

глава «Сахафильма»:

На сегодняшний день совсем мало кейсов, чтобы чисто региональный проект получал деньги. Может быть, стоит совместно обратиться в Минкульт, чтобы попросить какие-то отдельные деньги разыгрывать для регионов, пускай даже суммы будут и поменьше, чем для московских студий.

К слову, «пробиться» на федеральном уровне удалось режиссеру из Республики Алтай Михаилу Кулунакову с кинокомпанией «Русское Возрождение». Он запросил у Минкульта РФ 50 млн рублей на поддержку этнической драмы «Волки», которая должна стать первым национальным алтайским проектом, снятым в современной России. Сообщается, что поддержка получена.

Сардана Саввина. Скриншот видео.

Роль материальной базы

Хорошим подспорьем для кинопроизводства в регионах могли бы стать аналоги технопарков — оборудованные павильоны, которые можно арендовать. Однако пока кинопавильон есть только в Якутии, да и тот — кустарный.

Сардана Саввина,

глава «Сахафильма»:

Мы, как кинопроизводящая компания, вот уже 30 лет имеем свой собственный павильон. Он, конечно, не профессиональный — это просто оборудованный ангар. Площадь его невелика, однако из него вышло уже очень много проектов.

Якутия — самый передовой регион во всем Зауралье в плане регионального кинематографа. За 30 лет «Сахафильм» выпустил более 160 картин: свыше 100 документальных и более 50 — игровых.

8. Кинопроектор «Русь». avito.ru

Кроме того, в республике действует еще 13 частных киностудий (хотя, например, в Красноярском крае их всего восемь). 40% якутского кинопроката занимает собственный контент, в 2022 году выпущено 13 полнометражных фильмов.

Кинопарков нет , но вы держитесь

В Сибири же идею кинотехнопарков отмели сразу. По словам Алексея Бочарова, стоить такой павильон будет «не 10 и не 20 миллионов, а вдвое больше», и вкладывать такие средства на начальном этапе нецелесообразно. И даже в гораздо более богатом Красноярском крае рассчитывают обойтись базой телерадиокомпаний.

Василий Нелюбин,

вице-губернатор Красноярского края:

Мы эту тему обсуждали довольно широко с привлечением более 30 продюсеров и сошлись на том, что какие-то павильоны с хромакеями есть у телекомпаний. У нас их довольно много. Была поставлена задача за счет бюджета приобрести световую базу, сделать студию озвучки качественную.

Василий Нелюбин. Скриншот видео.

На что могут рассчитывать алтайские киноделы

Пока что главным инструментом поддержки кинопроизводителей выступает система рибейтов — компенсации части затрат на создание фильма. В текущем году в Алтайском крае ее размер может доходить до 30% (в Красноярском — до 50%). Получить рибейт может не каждый фильм, а лишь соответствующий определенным критериям.

Елена Безрукова,

министр культуры АК:

Это делают после того, как комиссия решит: «Да, фильм хороший, качественный, показывает Алтайский край привлекательным и его можно поддержать». Другие люди проверяют документы. И только в этом случае на основании финансовой экспертизы принимают решение часть затрат возместить.

Таким образом, стартовать кинопроизводителям в любом случае придется своими силами. Единственный вариант получить поддержку на начальном этапе — это победить на федеральном конкурсе, однако, как уже говорилось выше, сделать это непросто.

Елена Безрукова. Анна Зайкова.

Прогнозы

Все вышеперечисленное заставляет сделать вывод, что создание качественного регионального кино в ближайшее время возможно либо при прямой поддержке федерального центра, либо при участии бизнеса, способного на серьезные вложения.

Наиболее вероятно, что региональное кино останется малобюджетным, поэтому рассчитывать на зрелищные картины со спецэффектами не стоит. Скорее основной упор будет делаться на содержание фильма. Это выводит на первый план творческую сценарную составляющую — именно от нее будет зависеть успех картины.

Кинокамера 2. Максим Стрелковский.

Перспективные жанры

Наиболее перспективным жанром предсказуемо оказалась комедия — именно легкие фильмы получают больше всего сборов и дают производителям шанс немного подзаработать. Обычно же даже «выход в ноль» — уже достижение.

Еще одно отмеченное экспертами направление с хорошим потенциалом — это кино о местных реалиях. Практика показывает, что зрители с большой охотой идут на фильмы, действие которых происходит в местах их проживания.

Также сохраняется тренд на преобладание документального кино, поскольку его бюджеты гораздо меньше, чем у игрового, однако его перспективы в кинопрокате довольно расплывчаты — это, скорее, телевизионный формат.