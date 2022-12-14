Деструктивное поведение и движок под сериал. Чем отличился конкурс киносценариев в Алтайском крае

Деньги , слава и неприятная правда

Такой конкурс впервые состоялся в рамках осенней программы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, на очной защите проектов (питчинге) было представлено девять сценариев, хотя изначально было заявлено восемь.

Победителями стали:

I место ( 34 тыс. руб.) — Андрей Сизов с игровым фильмом «Обезьяны»;

34 тыс. руб.) — Андрей Сизов с игровым фильмом «Обезьяны»; II место ( 28 тыс. руб.) — Екатерина Колоколова с драмой «День рождения»;

28 тыс. руб.) — Екатерина Колоколова с драмой «День рождения»; III место ( 22 тыс. руб.) —Лев Яшкин с мокьюментари «Тяжело».

Впрочем, возглавлявший жюри президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, прибывший из Москвы, не преминул с педагогической строгостью добавить в поздравления финалистам «ложку дегтя».

Алексей Алешковский,

президент Гильдии кинодраматургов:

Мы оценили все работы и должны сказать, что среди наших финалистов нет ни одного готового сценария. По большей части, мы награждаем эти истории за их потенциал. Знакомство с ними показывает, что вам есть, чему учиться. Чтобы все эти истории превратились в кинопроекты, им нужен совершенно очевидный и понятный сценарный девелопмент, пути которого мы сегодня наметили.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова выразила надежду, что полученные средства финалисты направят на реализацию своих проектов. Вместе с тем, она подчеркнула, что, конечно, не каждый сценарист — многостаночник, который собирается, планирует и, вообще, способен сделать по своему сценарию фильм.

Финалисты. Максим Стрелковский.

Чего смотришь?

Всего в шорт-лист питчинга вошли девять сценариев: «День Бородина», «Обезьяны», «Довесок», «С днем рождения», «Как любят старики», «Чудо в перьях», «Тяжело», «Изба-читальня» и «Тренер».

«Обезьяны». Сценарий , уехавший на дрезине неизвестно куда

«Обезьяны» Андрея Сизова — это история о парне, в поисках легких денег устроившемся продавцом загадочных картинок с обезьянами, которые, как впоследствии выясняется, являются билетами на поезд к счастью. Ввязавшись в эту таинственную историю, герой проходит через множество приключений и в конце пути практически случайно оказывается обладателем одной картинки.

Однако на поезд счастья его не пускают. Тогда он прыгает на своевременно подъехавшую дрезину и пытается догнать поезд, однако оказывается, что впереди — обрыв и никакого поезда. Автор объясняет, что «Обезьяны» — это история о том, что существуют не только полезные чудеса, которые мотивируют нас на какую-то работу, но и вредные, которые разрушают личность человека и ведут его к пропасти.

Сценарий «Обезьяны». Максим Стрелковский.

Алексей Алешковский охарактеризовал историю как «очень хороший сценарий, который на дрезине уехал неизвестно куда», и отметил, что его стоило бы доработать. А замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров признался, что на протяжении всего питча мучился вопросом, где в нынешние времена можно раздобыть дрезину. «Из декораций фильма „Сталкер“», — нашелся в ответ Сизов.

Сценарий «Обезьяны», герой. Максим Стрелковский.

«День рождения». Модель деструктивного поведения

По словам автора сценария Екатерины Колоколовой, «День рождения» — это история о семейных взаимоотношениях, об «отцах и детях», различных темпах жизни и воззрениях на нее.

Девушке Ане исполняется 20 лет. Она хочет отметить праздник в кругу друзей, повеселиться, но этого у нее не выйдет. Анну будут проверять на прочность различные обстоятельства, ей изменит парень с лучшей подругой. В самом конце героиня уезжает бить ему стекла.

Алексей Алешковский,

президент Гильдии кинодраматургов:

Я вижу, что это — очень интересный проект с точки зрения и бюджета, и сеттинга, и проблемы поколений. Такая история совершенно точно могла бы быть основой хорошего проекта, но не в таком виде. Я бы сказал, что это модель деструктивного поведения. Если вы делаете кино для подростков, то желательно, чтобы оно все-таки пропагандировало модель поведения конструктивного.

Сценарий «С днем рождения». Максим Стрелковский.

«Тяжело». Могло бы стать хорошим скетчем

«Тяжело» — это комедийно-сатирическая история про студента-кинематографиста, который хочет отправить свой дебютный фильм на кинофестиваль.

Однако на стадии монтажа он внезапно обнаруживает, что его финальная сцена забракована и ее нужно срочно переснять. Но для этого герою придется победить своего самого главного врага — собственную неорганизованность.

Руководитель «Молодежного центра кинематографистов Алтая» Дмитрий Шарабарин отметил, что это могло бы стать хорошим коротким скетчем.

Сценарий «Тяжело». Максим Стрелковский.

+Bonus: «Изба-читальня». Интересный движок под сериал

Помимо призовых мест с денежным поощрением, в качестве интересного и перспективного членами жюри был отмечен сценарий комедии «Изба-читальня». Это история сотрудницы образовательного центра «Большой Алтай» Анны Земцовой о том, как книги могут повлиять на людей.

По сюжету, в село приезжает работать учителем идеалист-просветитель, который открывает в деревне избу-читальню, после чего страсти, бушующие в литературных произведениях, начинают перемещаться в реальную деревенскую жизнь.

Анна Земцова. Максим Стрелковский.

Члены жюри отметили, что если развить конфликт, из этого может получиться по-настоящему шукшинская история и даже достаточно интересный движок под сериал. Анна Земцова награждена дипломом за потенциал народного кино.

Интересный факт: Прототипом истории стал советский писатель Адриан Митрофанович Топоров, который в начале ХХ века вел просветительскую работу в Барнауле и в селе Верх-Жилинское. В 1920 году он организовал коммуну «Майское утро», создав там школу, библиотеку, народный театр, краеведческий музей, хор и оркестр.

Сценарий «Изба-читальня». Максим Стрелковский.

Предстоит большая работа

Замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров отметил, что первый конкурс региональных сценарных проектов — это часть большой работы, рассчитанной на несколько лет, которая проводится в целях создания и развития киноиндустрии в регионе.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Во всей структуре того, из чего кино состоит, базовым направлением, выступает киносценаристика. Цель конкурса — посмотреть ребят, которые хотят и готовы развиваться в написании киносценариев. Мы выбрали тренировочный вариант короткого метра, потому что он относительно простой.

Что касается созданной недавно в Алтайском крае кинокомиссии, которую Елена Безрукова возглавила, то к прошедшему конкурсу она отношения не имеет. Впрочем, ничего странного в этом нет. Как рассказала altapress.ru министр культуры региона, у кинокомиссии более конкретный функционал и плоды ее деятельности мы увидим, наверное, не в этом году.

Конкурс киносценариев. Жеребьевка. Максим Стрелковский.

А чем займется кинокомиссия?

По словам Елены Безруковой, кинокомиссия — это сообщество профессионалов, которые в рамках своих компетенций помогают съемочным группам на территории своего региона. Информируют о локациях, о том, где можно арендовать оборудование, помогают с логистикой, кастингом, согласованием, административными разрешениями и многим другим.

Чтобы входить в сферу киноиндустрии регион должен создать систему рибейтов — возмещения части затрат, которые несет кинокомпания, снимая фильм в регионе. Это делают после того, как комиссия решит, что фильм хороший, качественный, показывает, например, Алтайский край привлекательным, и его можно поддержать.

Такие комиссии созданы уже более чем в 30 регионах России. По словам Елены Безруковой, их деятельность действительно способствует тому, что в субъектах РФ более активно начало сниматься кино, приезжают съемочные группы федерального уровня, развиваются региональные.