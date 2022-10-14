Мам, не будь душнилой. В Барнауле презентовали кинокомедию о благородном хулигане с Марией Шукшиной и Юрием Гальцевым

В Барнауле прошла премьера фильма «Иван Семенов. Школьный переполох» Антона Богданова — кино про непоседливого школьника, которого переводят из «элитки» в обычную школу. Режиссер пообщался со зрителями и ответил на вопросы. О том, как барнаульцы встретили Антоху из «Реальных пацанов», кто успел «щелкнуться» на память и о чем его комедия — в материале altapress.ru.

Переживали даже дети

За 30 минут до встречи на втором этаже в кинотеатре «Мир» было буквально не протолкнуться. Ведущий предлагал гостям сделать снимки на память в фотозоне за школьной партой. Все меньше времени оставалось до встречи с Антоном Богдановым.

Когда он появился на импровизированной сцене, запереживали даже дети. Гости громко приветствовали актера. Не обошлось без фотографий и автографов. Люди становились в очереди, чтобы оставить себе частичку «звезды» на память. Никого не обделили.

Премьера фильма «Иван Семенов. Школьный переполох». Altapress.ru.

Режиссер рассказал, в каких городах побывал и почему решил посетить Барнаул.

«Современные кинокомпании выбирают работу с социальными сетями и блогерами. Я, как человек старой формации, езжу по городам. С «Елками» мы объехали всю Сибирь. И в этот раз, когда мы выбирали, я сказал: «Давайте посетим города, где самые душевные приемы. В списке оказались Пермь, Казань, Новосибирск, Омск и Барнаул», — объяснил Антон Богданов.

Перед просмотром комедии он сказал несколько напутственных слов зрителям: «После фильма посоветуйте посмотреть его всем своим знакомым. Он обязательно поднимет вам настроение и избавит от осенней хандры».

Проучить сына

По словам режиссера, фильм получился семейным. Есть над чем поразмышлять родителям и детям.

«Это не только детское кино, оно и про взрослых. Они смогут увидеть свои промахи в воспитании собственных детей», — комментирует Богданов.

Справка Комедия снята по мотивам книги «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» детского писателя Льва Давыдычева. Произведение было написано в 1970-е года в Перми. Чтобы передать всю атмосферу рассказа, режиссер принципиально решил снимать фильм на Урале.

Это комедия о том, как озорного «мажора» Ивана Семенова выгоняют из частной элитной школы. Родители решают проучить сына и переводят его в обыкновенную — на окраине Перми. Они надеются, что мальчик образумится, перестанет хулиганить и попросится обратно. Но этого не происходит.

Иван находит там настоящих друзей. Формирует «банду», с которой начинает проказничать. К мальчику «приставляют» тьютора. Аделаида — примерная ученица. Она мечтает поступить в лицей. Девочка пытается вразумить главного героя, заставляет его учиться. Но однажды Иван при всех обижает ее. Однако он признает свою ошибку, добивается прощения и совершает настоящий дружеский поступок: Семенов просит родителей подарить Аделаиде место в лицее.

Через «юмор», режиссер передал проблему многих современных родителей.

«Некоторые убеждены, что хорошо знают, как воспитать своего ребенка. Пытаются обеспечить ему блестящее будущее. Отдают на тысячу кружков. Но не всегда прислушиваются к мечтам и интересам самого ребенка. У таких детей бешеный график. Родители не дают ему отдохнуть, насладиться детством. Поэтому дети перестают доверять родителям», — объясняет режиссер.

Премьера фильма «Иван Семенов. Школьный переполох». Altapress.ru.

Мяли и рвали

Рассказывая о съемочном процессе, Антон Богданов вспоминает работу с детьми.

«Когда они в кадре — работать не тяжело, — говорит режиссер. — Они ведут себя открыто, чувствуют себя творческими личностями. Как только камера выключается — начинается детство. Костюмы мялись и рвались. Приходилось по нескольку раз отправлять переглаживать».

По словам режиссера, все киношные «проказы» были настоящими экспериментами: «Мы не использовали спецэффектов или компьютерной графики. Это были настоящие сцены. Например, эпизод с кастрюлей киселя».

Премьера фильма «Иван Семенов. Школьный переполох». Altapress.ru.

В фильме снимались дети из Красноярска, Екатеринбурга и Подмосковья. Главный герой прилетел из Дзержинска. Из известных актеров в фильме приняли участие Мария Шукшина и Юрий Гальцев.

Фильм «Иван Семенов. Школьный переполох» можно посмотреть с 13 октября 2022 года. Вторая часть фильма выйдет в сентябре 2023 года.