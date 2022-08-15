Непластмассовая жизнь. В Барнауле покажут премьеру спектакля о котах и людях

В театре кукол «Сказка» состоялась сдача спектакля «Дни Савелия» по одноименному роману современного писателя Григория Служителя. Главный герой — кот, чья жизнь не так уж и сильно отличается от человеческой. Как и мы, он радуется, страдает и любит. Что ждет зрителя на премьере — в фоторепортаже altapress.ru.

Савелий — кот, родившийся на московской улице в коробке из-под бананов. Нас ждет двухчасовой рассказ о всей его жизни: типичных хозяевах, работе мышеловом в Третьяковской галерее, живодере, кошачьем прайде, потерях и любви.

Диалог со зрителем начинается еще до начала спектакля: на экране транслируются цитаты из романа, которые знакомят присутствующих с внутренним миром кота.

«Дни Савелия» — моноспектакль, который разделили на девятерых актеров. Каждый из них рассказывал о себе — Савелии.

Нет, кот не умирает девять раз, а лишь начинает новый этап жизни. Это в беседе подтвердил режиссер Александр Борок.

Скажем сразу: активного действия не ждите. Это спектакль-воспоминание. Герой говорит о прошлом — и тут же светом мысли, из небытия перед зрителем возникает сценка из жизни.

Персонажи-куклы практически точь-в-точь повторяют за словами Савелия. Выходит своеобразное «что пою, то вижу».

Изменения героя мы видим не только по его рассказу, но и по внешнему виду. Чем старше Савелий становился, тем сильнее была истрепана его одежда.

На кукольном альтер-эго тоже к концу спектакля не найти живого места. При этом в душе кот все равно оставался котенком и умел удивляться всему, что видит.

«Дни Савелия» в театре кукол «Сказка». Анна Зайкова.

Видеохудожник Юлия Михеева построила живые декорации спектакля. Все столичные локации закоулок за закоулком вызываются из памяти героя, проецируются прямо на экран. За которым и играют в жизнь коты.

Лишь люди остаются неживыми и статичными голыми манекенами. Весь фокус остается на Савелии, и «человеков» мы познаем только по их отношению к хвостатому.

Вердикт: если любите аудиокниги, не читали роман и не боитесь голых манекенов в шапках — вам может понравиться.

Премьера 16 сентября. 16+