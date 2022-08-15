Непластмассовая жизнь. В Барнауле покажут премьеру спектакля о котах и людях

Савелий — кот, родившийся на московской улице в коробке из-под бананов. Нас ждет двухчасовой рассказ о всей его жизни: типичных хозяевах, работе мышеловом в Третьяковской галерее, живодере, кошачьем прайде, потерях и любви.
Диалог со зрителем начинается еще до начала спектакля: на экране транслируются цитаты из романа, которые знакомят присутствующих с внутренним миром кота.
«Дни Савелия» — моноспектакль, который разделили на девятерых актеров. Каждый из них рассказывал о себе — Савелии.
Нет, кот не умирает девять раз, а лишь начинает новый этап жизни. Это в беседе подтвердил режиссер Александр Борок.
Скажем сразу: активного действия не ждите. Это спектакль-воспоминание. Герой говорит о прошлом — и тут же светом мысли, из небытия перед зрителем возникает сценка из жизни.
Персонажи-куклы практически точь-в-точь повторяют за словами Савелия. Выходит своеобразное «что пою, то вижу».
Изменения героя мы видим не только по его рассказу, но и по внешнему виду. Чем старше Савелий становился, тем сильнее была истрепана его одежда.
На кукольном альтер-эго тоже к концу спектакля не найти живого места. При этом в душе кот все равно оставался котенком и умел удивляться всему, что видит.
Видеохудожник Юлия Михеева построила живые декорации спектакля. Все столичные локации закоулок за закоулком вызываются из памяти героя, проецируются прямо на экран. За которым и играют в жизнь коты.
Лишь люди остаются неживыми и статичными голыми манекенами. Весь фокус остается на Савелии, и «человеков» мы познаем только по их отношению к хвостатому.
Вердикт: если любите аудиокниги, не читали роман и не боитесь голых манекенов в шапках — вам может понравиться.
Премьера 16 сентября. 16+