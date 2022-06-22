Грустная утка и комичный генерал. В Барнауле с аншлагом прошли спектакли из новосибирских театров «Красный факел» и «Глобус»

20 июня в Барнауле завершились гастроли фестиваля-тура «Новосибирский транзит». Четыре новосибирских театра показали в городе четыре постановки. В завершающие дни фестиваля барнаульцы увидели постановки театра «Глобус» («Генерал и его семья», режиссер Алексей Крикливый) и «Красный факел» («Дикая утка», режиссер Тимофей Кулябин). Фоторепортаж altapress.ru с первых двух постановок можно посмотреть здесь.

«Генерал и его семья», театр «Глобус»

19 июня в Молодежном театре Алтая артисты новосибирского театра «Глобус» представили публике спектакль «Генерал и его семья» по одноименной книге Тимура Кибирова.

В спектакле, жанр которого определен как «исторический анекдот», рассказывается история вдового советского генерала Василия Ивановича (только не Чапаева, а Божачка).

Однажды в военный город из города приезжает его беременная дочь-студентка — и с этого момента спокойная и размеренная жизнь генерала становится бурной и карикатурно веселой.

Извечная тема «отцы и дети» подана через каламбур и балаган. Герои с накладными бровями, усами, ресницами и животами потешно выясняют отношения, влюбляются, женятся, решают бытовые конфликты, вспоминают прошлое, в котором львиная доля времени посвящена Анне Ахматовой и ушедшей в мир иной генеральской жене Травиате.

Спектакль «Генерал и его семья» театра «Глобус» Анна Зайкова

За почти четыре часа, что идет спектакль, зрители вместе с героями проживают огромную советскую жизнь — с ностальгией по старому быту, «тому самому мороженому», «дефициту» и «запрещенке» в виде переписанных стихов поэтов-изгоев и музыки «битлов».

Клоунская мишура слетает с героев спектакля в финале, когда карикатурный Божачок вновь становится молодым солдатом, а анекдот превращается в грустную притчу о простых человеческих мечтах и надеждах.

«Дикая утка», театр «Красный факел»

Одной из самых необычных постановок фестиваля стал спектакль Тимофея Кулябина «Дикая утка», созданный по мотивам одноименной пьесы Генрика Ибсена.

Не самое популярное произведение норвежского классика полностью на новый лад переписала драматург Ольга Федянина.

Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова

Семья фотографа Мартина Берга живет скромной, но по-своему счастливой жизнью, пока на их пороге не появляется друг Томас Верле.

Действуя в порыве «как лучше», Томас раскрывает Мартину страшную тайну — оказывается, его жена Гина вышла за него замуж по приказу отца Верле, которому фотограф «обязан всем». И особенная дочь Мартина Хильда, про которую он снимает документальное кино, тоже должна носить фамилию Верле.

Но правда не приносит покоя — наоборот, истина подталкивает семью к краю катастрофы, а история завершается трагедией.

Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова

Тяжелая семейная драма разворачивается в двух пространствах. На большом экране транслируется снятый с актерами «Красного факела» фильм — а на сцене артисты повторяют экранный рисунок мизансцен и одновременно озвучивают картину.

Жилые комнаты на сцене обозначаются схематично — вот диван, стол, доска, стулья. Все, что необходимо для жизни, приносят и уносят в нужный момент. Единственный статичный и густонаселенный мир — это лес, прячущийся на сцене за экраном. Его создал отец Мартина Берга, невинный человек, отсидевший в тюрьме вместо отца Верле.

В этом лесу хорошо и покойно не только старику Бергу, но и особенной девушке Хильде, которая не умеет наладить контакт с обычным миром. Здесь она навещает дикую утку, когда-то раненую отцом Верле, а теперь доживающую свою жизнь в этом бутафорном лесу.

Спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» Анна Зайкова

Куда смотреть — на действие, разворачивающееся на экране или на сцену — выбирает сам зритель. Какое пространство истории более иллюзорно, как вся жизнь Мартина, — тоже решает публика.

От экрана и от сцены веет безжалостным скандинавским холодом, который подчеркивается монотонной музыкой и тихими безэмоциональными диалогами, простотой мебели, одежды и сценическими переходами.

В этом мире никому никого не жалко, никто не думает о последствии своих поступков. И внезапно оказывается, что счастье — в неведении. Только нужно ли такое счастье? Вопрос остается открытым.

Что известно о фестивале

«Новосибирский транзит» — это фестиваль-тур, замена традиционному конкурсу «Ново-Сибирский транзит» театра «Красный факел», в котором принимают участие театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этом году его не проводили из-за пандемии.

Фестиваль-тур был приурочен к 85-летию Новосибирской области. Всего новосибирские театры посетили четыре города — помимо Барнаула, они выступят в Томске, Кемерово и Новокузнецке.

В краевой столице театры были с 17 по 20 июня.